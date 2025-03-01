Готовы к любой непредсказуемости - белорусская армия делает упор на качестве

Западная Европа окончательно теряет свой статус этакого миролюбивого котика, который призывает: "Ребята, давайте жить дружно". Под маской котика оказался иной зверь, готовый когтями вцепиться в горло тем, кто стремится остановить кровопролитие.

О европейском оскале и ответе Беларуси рассказал Константин Гагарин в проекте "Диспозиция".

Не помню еще таких разногласий между ЕС и США, как в наши дни. Причем под почти одинаковые аккомпанементы. Все хотят на словах прекратить боевые действия в Европе, и при этом умудрились концептуально разойтись в позициях касательно методов.

Какие-то скандалы, незапланированные саммиты, идеи с миротворцами. Да и перепады в настроениях элит удивляют. Обижаются политики даже на то, что их якобы не приглашают или не так приглашают за стол переговоров. И не те приглашают. Обсуждается вся эта чепуха так, будто в этом и суть, будто в это же самое время в "незалежной" не гибнут тысячи людей.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/295cb56c-2567-4168-9578-3d2c6ebc63ad/conversions/9ad6a611-b16d-4591-b4cc-5fe56b21e279-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/295cb56c-2567-4168-9578-3d2c6ebc63ad/conversions/9ad6a611-b16d-4591-b4cc-5fe56b21e279-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/295cb56c-2567-4168-9578-3d2c6ebc63ad/conversions/9ad6a611-b16d-4591-b4cc-5fe56b21e279-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/295cb56c-2567-4168-9578-3d2c6ebc63ad/conversions/9ad6a611-b16d-4591-b4cc-5fe56b21e279-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Было время, когда многие думали - войны навсегда уйдут в прошлое. Человечество мечтало, что ХХI век станет веком созидания, сотрудничества и мира. Столетием, в котором военные смогут противостоять друг другу разве что на спартакиадах дружественных армий. К сожалению, действительность оказалась более суровой. Для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят".

"Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности, - обратил внимание глава государства. - Вывод один: нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем".

Не следует упускать из вида, что поляризованость и расхождения Запада сейчас касаются чего угодно, только не войск у границ Союзного государства. Военных контингентов у нас под боком меньше, судя по всему, не станет.

Президент Польши уже сообщил, что получил заверения от спецпредставителя президента США Кита Келлога в том, что Штаты не сократят свое присутствие в Польше. Теперь уже речь идет и о создании постоянной военной базы Вашингтона под названием "Форт Трамп". Правда, идея не нова и относится ко временам первого президентского срока Дональда Трампа, но умеют же соседи добиваться худшего.

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А потому белорусская армия готовится к самым непредсказуемым сценариям. Боевая категория номер один - качество. На него наведен фокус и стражей неба на комплексах С-300. Недавно они провели полевой выход, где исследовали передовые приемы отражения нападения с воздуха.

Командир зенитного ракетного дивизиона:

"Каждый из расчета должен знать, что он делает, какие функции он выполняет. Если из расчета хоть один человек выпадет, то боевой работы не получится. Машины (ракетный комплекс С-300) являются очень мобильными, подвижными. Тактико-технические характеристики позволяют обнаруживать цели на дальности до 190 км, поражать, сопровождать одновременно до 6 целей 12 ракет. Перевод дивизиона в боевое положение составляет не более 5 мин".

Тяжеловесы ПВО, такие как С-300, С-400, сегодня не работают без прикрытия от ударов дронов или диверсионно-разведывательных групп. Расходовать мощные ракеты на небольшие дешевые БПЛА нерационально, для этих целей используют зачастую зенитные установки.

"Она используется против воздушных целей и против пехоты. Также эффективна против легкобронированной техники, дронов. Вбиваются параметры: скорость, угол кабрирования, пикирования, чтобы прицел автоматически брал упреждение", - объяснил военнослужащий зенитного ракетного дивизиона.

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Как показывает СВО в Украине, успех на поле боя слагается, прежде всего, из индивидуальных компетенций бойцов. Высокое качество - в большое количество. Этот принцип реализуется в Беларуси при работе с военнообязанными. В армии продолжается проверка боевой готовности. И запасники сейчас, можно сказать, переучиваются воевать.

Дмитрий Мальцев, заместитель командира воинской части:

"Современный подход есть. Совместно с нами работают инструктора, показывают новые тактические приемы, которые актуальны в современных боевых действиях. Несомненно, это полезно. Наша белорусская армия не стоит на месте, развивается в современном ритме".