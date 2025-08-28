ГПК: 4,8 тыс. легковушек ожидают въезда в Евросоюз

Госпогранкомитет сообщил о том, что въезда в Евросоюз ожидают 4,8 тыс. легковушек, информирует БЕЛТА.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") фиксируется 4150 единиц авто и 7 автобусов. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию лишь 37 % авто от нормы.

Въезда в Литву перед "Мядининкаем" (сопредельный "Каменный Лог") ожидают 330 авто, перед "Шальчининкаем" (сопредельный "Бенякони") - 270. Сопредельные пункты пропуска приняли из Беларуси 72 % и 53 % легковушек от нормы соответственно.

Сотрудники латвийского погранперехода "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") за сутки приняли на свою территорию 85 % легковых авто. Въезда в Латвию ожидают 50 единиц.