ГПК Беларуси: ситуация на белорусско-литовской границе нагнетается искусственно

Ситуация на белорусско-литовской границе нагнетается искусственно, отметили в Госпогранкомитете Беларуси.

Органы пограничных служб Беларуси принимают все возможные меры по выявлению случаев пересечения белорусско-литовской границы метеозондами. Что касается заявлений литовской стороны, то ее действия говорят о нежелании конструктивно взаимодействовать с Беларусью.

В погранкомитете сообщили: за нарушение правил пограничного режима в 2025 году было изъято более 80 беспилотников и комплектующих к ним. И напомнили гражданам: если вы заметили в воздухе беспилотник, нужно сообщить об этом в милицию.

Только за неделю Вильнюс в обоих автодорожных пунктах пропуска трижды полностью закрывал движение через границу, прикрываясь неподтвержденными надуманными зондами: 22 октября на 6 часов, 25 октября - с полуночи до полудня, и спустя девять часов после очередного открытия литовские власти снова приняли решение закрыть пункты пропуска. В итоге движение прекращено 26 октября в 23:30 и до сих пор не восстановлено.

В Таможенном и пограничном комитетах Беларуси подчеркивают: каждый раз это происходило без всякого уведомления. Водители легковых авто оказывались в безвыходной ситуации. Люди просто не знали, как им действовать дальше, а внятного объяснения с литовской стороны не было.

"По последним данным, могут проезжать только представители дипломатических служб, граждане Европейского союза, которые следуют домой, и те, кто следует транзитом в Калининград. Больше не пропускают никого, - рассказала председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич. - Уже зарегистрировано 1600 фур с белорусской стороны, с литовской стороны 900 фур, которые не могут пройти. Автобусы развернулись сейчас в Беларусь, и пассажирам возвращена стоимость билетов. Закрытие границы в итоге будет сказываться на обычных гражданах, и не только Беларуси, но и Литвы, Польши".

Как отметила Екатерина Станкевич, пострадают и производители, не включенные в санкционный список, которые через литовско-белорусскую границу поставляют свои товары в Республику Беларусь, в Российскую Федерацию, в Казахстан. "Поэтому в итоге пострадает обычный потребитель и производитель, чья продукция может стать неконкурентной по стоимости из-за высокой стоимости логистики. И покупатели в Беларуси, России, Казахстане будут переориентированы на тот же китайский рынок", - заключила председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров.

Закрытие Литвой границы с Беларусью - это провокация, тут нет сомнений. Тем не менее окончательное решение о бессрочном закрытии границы с Беларусью литовские власти планируют принять 29 октября во время заседания правительства.