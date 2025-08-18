ГПК: Более 4 тыс. легковушек стоят в очереди на границе для въезда в Польшу

Более 4,4 тыс. большегрузных автомобилей ожидают на границе въезда в Польшу. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

"Существенное скопление легкового транспорта фиксируется на въезд в Польшу - 4420 единиц. Несмотря на увеличение очереди более чем на 25 %, польские контрольные службы погранперехода "Тересполь" (сопредельный "Брест") за два дня приняли на свою территорию 28 % легковушек от нормы. Также перед указанным погранпереходом фиксируется 100 автобусов", - подчеркнули в белорусском пограничном ведомстве.

Въезда в Литву перед "Мядининкаем" (сопредельный "Каменный Лог") ожидают 80 легковых авто, перед "Шальчининкаем" (сопредельный "Бенякони") - 140. Сопредельные пункты пропуска приняли из Беларуси 66 % и 69 % легковушек от нормы соответственно.

Кроме того, въезда в Евросоюз перед двумя функционирующими литовскими пунктами пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" ожидают 770 фур. Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") въезда в Евросоюз ожидают 265 грузовиков. Через данные пункты пропуска за выходные дни на сопредельную территорию проследовало 23 % большегрузов от нормы.