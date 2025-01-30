ГПК: обстановка на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной остается напряженной

Обстановка на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной остается напряженной. Об этом заявил журналистам председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов по итогам утверждения Президентом Беларуси решения на охрану Госграницы, пишет БЕЛТА.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как меняется за последнее время ситуация на границе, председатель ГПК пояснил: "Каких-то резких изменений в движениях со стороны сопредельных государств мы не видим. Но вместе с тем напряженность остается".

По информации белорусских пограничников, на латвийском участке границы продолжаются работы по ее прикрытию заградительным забором. Латвийские силовики не прекращают практику жестокого обращения со стремящимися в Западную Европу беженцами и силового выдворения их на территорию Беларуси.

"На литовском направлении продолжалась милитаризация приграничных районов: в непосредственной близости от границы с Беларусью проводятся учения НАТО, размешаются воинские контингенты", - отметили в ГПК.

Что касается Польши, то эта страна, по информации ГПК, основные усилия сосредоточила на проведении мероприятий по укреплению установленного заградительного забора, а также оборудованию водного участка электронной системой охраны.

"Украинская сторона в 2024 году продолжала оборудование рубежей железобетонными и заградительными заборами из колючей проволоки, противотанковыми рвами и минами. В 2024 году со стороны Украины совершена 41 провокация, из которых 17 связаны с залетом беспилотников на территорию Беларуси", - проинформировали в Госпогранкомитете.

По-прежнему остается актуальной проблема очередей грузовых транспортных средств перед автодорожными пунктами пропуска "Каменный Лог", "Григоровщина", "Бенякони", "Козловичи". Их основной причиной все также является невыполнение сопредельной стороной договоренностей по приему транспортных средств. Так, за 2024 год в литовском пункте пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") на выезд из Беларуси принималось в среднем 20 % грузовых транспортных средств от установленных норм. В остальных пунктах пропуска данный показатель составляет от 42 % до 57 %.