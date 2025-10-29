ГПК: въезда в Литву ожидают 750 грузовых транспортных средств

На белорусско-литовской границе ситуация напряженная. Литовская сторона уже приостановила оформление транспорта в пунктах пропуска. Движения через "Шальчининкай" нет.

Денис Петровский, официальный представитель Лидского погранотряда:

"В 23:15 26 октября литовская сторона приостановила оформление в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай". По состоянию на 11:00 29 октября пропуск транспорта в "Шальчининкай" не возобновлен. При этом официального уведомления не поступало. По состоянию на 11:00 29 октября въезда в Евросоюз перед пунктом пропуска "Бенякони" ожидает 750 грузовых транспортных средств".

"Приехали, были 90-е в ряду, остались уже 20-е, сразу же не успели, закрыли. И все, говорят, может, сейчас откроют, не открыли, никто ничего не знает", - рассказал Иван Твердохлеб, водитель.