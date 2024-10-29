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ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы

Больше 10 тысяч европейцев побывали в Беларуси, пользуясь безвизом с середины лета. Такую статистику привели в Госпогранкомитете.

Как было отмечено, это туристы из тех 35 стран, которые включены у нас в список расширенного безвиза.

Всего же, по данным ГПК, общая цифра европейских гостей за 2,5 года уже приблизилась к 1 млн. Большая часть приезжих из Литвы - почти 600 тысяч человек, еще около 300 тысяч - из Латвии, и 100 тысяч - из Польши.

За прошедшую неделю в Беларусь в безвизовом порядке въехало почти 4,5 тысячи жителей Европы.

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