ГПК: за незаконное использование БПЛА теперь грозит и уголовная ответственность
Автор:Редакция news.by
За незаконное использование беспилотников можно получить уголовное дело. В Беларуси вступил в силу закон, который регулирует правила использования летательных аппаратов, напоминают в Госпогранкомитете.
Административная ответственность предусмотрена за незаконный ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление беспилотников или авиамоделей. Уголовная ответственность наступает за те же действия, совершенные повторно.
С начала этого года пограничники уже изъяли 81 беспилотник.