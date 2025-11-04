ГПК: за незаконное использование БПЛА теперь грозит и уголовная ответственность

За незаконное использование беспилотников можно получить уголовное дело. В Беларуси вступил в силу закон, который регулирует правила использования летательных аппаратов, напоминают в Госпогранкомитете.

Административная ответственность предусмотрена за незаконный ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление беспилотников или авиамоделей. Уголовная ответственность наступает за те же действия, совершенные повторно.