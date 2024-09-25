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Гражданам Беларуси рекомендовано покинуть Ливан - МИД
Гражданам Беларуси рекомендовано покинуть Ливан в связи с обострением военно-политической обстановки, сообщает белорусская дипмиссия в Сирии.
В заявлении посольства отмечается - необходимо неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, соблюдать правила личной безопасности, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии.
Кроме того, МИД Беларуси советует своим гражданам воздерживаться от поездок в Ливан.
Белорусам, которые сейчас там, рекомендуют покинуть ближневосточное государство коммерческими рейсами, в случае невозможности использовать авиасообщение - переехать на более безопасные территории.
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