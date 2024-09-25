ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гражданам Беларуси рекомендовано покинуть Ливан - МИД

Гражданам Беларуси рекомендовано покинуть Ливан в связи с обострением военно-политической обстановки, сообщает белорусская дипмиссия в Сирии.

В заявлении посольства отмечается - необходимо неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, соблюдать правила личной безопасности, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии.

Кроме того, МИД Беларуси советует своим гражданам воздерживаться от поездок в Ливан.

Белорусам, которые сейчас там, рекомендуют покинуть ближневосточное государство коммерческими рейсами, в случае невозможности использовать авиасообщение - переехать на более безопасные территории.

БеларусьМИД БеларусиЛиван

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все