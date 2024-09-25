Гражданам Беларуси рекомендовано покинуть Ливан - МИД

Гражданам Беларуси рекомендовано покинуть Ливан в связи с обострением военно-политической обстановки, сообщает белорусская дипмиссия в Сирии.



В заявлении посольства отмечается - необходимо неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, соблюдать правила личной безопасности, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии.



Кроме того, МИД Беларуси советует своим гражданам воздерживаться от поездок в Ливан.



Белорусам, которые сейчас там, рекомендуют покинуть ближневосточное государство коммерческими рейсами, в случае невозможности использовать авиасообщение - переехать на более безопасные территории.