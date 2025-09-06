3.70 BYN
Гродно - 897! Площади, улицы и парки превратились в праздничные площадки
6 сентября Гродно отмечает 897-летие. Площади, улицы и парки города превратились в праздничные площадки.
В программе концерты, фестивали, театральные постановки и новые культурные проекты.
Расскажем, чем удивит горожан и гостей областной центр в дни торжества.
Город любви, истории и будущего
Улицы и площади города над Неманом превратились в сцены и творческие площадки под открытым небом. Особое внимание - культуре и театру.
В Гродно проходит третий фестиваль "Батлейка", который собирает коллективы со всей Беларуси. Фестиваль стал площадкой, где старинные библейские сюжеты соседствуют с современными постановками, а народные традиции обретают новые звучание и форму.
Оксана Битук, учитель белорусского языка и литературы гимназии № 1 им. академика Е. Ф. Карского г. Гродно:
"Кажется, куклы… Играешь… Нет, ты не просто играешь, ты с куклой разговариваешь, передаешь ей свой характер, кукла оживает. День города - прекрасный праздник. Мы очень любим свой город, мы с удовольствием не первый раз участвуем в таком фестивале батлеечного искусства, это дает возможность ребятам прийти сюда вместе с родителями, встретиться с друзьями, пообщаться с семьями".
Одной из интерактивных локаций праздника стала зона "ТехноГродноЛюбовь" в парке Жилибера. Здесь можно управлять роботами, пробовать себя в 3D проектировании и визуальном программировании. Площадка позволяет познакомиться с технологиями будущего и увидеть, как наука переплетается с творчеством.
Дмитрий Савицкий, руководитель кружка робототехники:
"Мы используем 3D-принтер, чтобы печатать детали для роботов. Мы печатаем детали, подключаем к ним электронику и программируем. В результате дети создают собственные электронные устройства, которые двигаются, ездят или выполняют какие-то функции по задумке программиста. Мы видим, что дети очень рады познакомиться с такой робототехникой, им нравятся эти роботы, и они искренне хотят научиться их делать".
На набережной Немана зрителей ждет захватывающее шоу флайбордистов с акробатикой, световыми и пиротехническими эффектами. Вечером площадь Ленина станет центром музыкальных выступлений с участием белорусских артистов. Хедлайнером программы станет Мари Краймбрери, после небо раскрасит праздничный фейерверк.