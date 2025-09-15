3.63 BYN
Громкие премьеры, любимые проекты и неожиданные сюрпризы - 20 сентября БТ открывает новый телесезон
- Эксклюзив
С 20 сентября 2025 года Белтелерадиокомпания запускает обновленный вещательный сезон. Зрителей ждут музыкальные хиты, спортивные баталии, культурные открытия, советы экспертов, прямые трансляции и подкасты.
"ЧП.BY" станет еще оперативнее. Профессиональные юристы в новом проекте "Давай договоримся" помогут найти решение. Матчи Ла Лиги и турниры WTA теперь можно будет смотреть в прямом эфире. Каждое утро вместе с вами будут встречать ведущие нового проекта "Проснись и пой". О том, как восстанавливали знаковые культурные и исторические объекты после Великой отечественной войны, расскажет проект "Восставшие из руин". С секретами кухни, простыми рецептами и незабываемыми вкусами познакомимся в "Меню от шефа". А еще научимся делать так, чтобы было "Все в порядке".
Новый сезон БТ - это еще больше талантливых голосов, больше треков, больше трансляций, больше точек зрения, больше точности прогноза, больше тепла, больше тонуса, больше телевидения! Свою "кнопку" найдет каждый!
"Беларусь 1": от фактора Х до героев спорта
Новый сезон на "Беларусь 1" стартует 20 сентября с прямой трансляции международного конкурса "Интервидение" из Москвы, где Беларусь представит Настя Кравченко с песней "Мотылек" (начало в 20:30 по минскому времени). В октябре зрителей ждет юбилейный сезон популярного шоу "Фактор.by", следом - "Фактор.by 60+", а в марте 2026 года - долгожданная премьера "Фактор.by. Дети".
Классические проекты канала также возвращаются с обновлениями. В "Я знаю" юные эрудиты поборются в интеллектуальных баталиях, а в "100 вопросов взрослому" известные личности ответят на каверзные вопросы и поделятся своими секретами. Спортивно-развлекательное шоу "Герои" будет представлено в двух форматах - "Герои. Дети" и "Герои. Эволюция" - с новой площадкой и испытаниями. Программа "Добрый вечер" продолжит создавать уютную атмосферу душевными беседами и любимыми песнями.
"Беларусь 2": бодрые утра и полезные советы
"Беларусь 2" порадует зрителей семейным контентом. Утреннее шоу "Включайся" останется в эфире с понедельника по субботу, а по воскресеньям стартует музыкальная программа "Проснись и пой" с Васей Чеховым. Новый проект "Давай договоримся" поможет решать семейные конфликты с юристами, а "Все в порядке" научит организовывать пространство дома.
Тревел-шоу "Как дома" покажет закулисье съемок и задания для ведущих. "Пин-кода" начнет свой 10-й юбилейный сезон в формате соцсети - теперь каждый зритель сможет попасть в эфир и оставить комментарий. А важные темы с зумерами по-прежнему будут обсуждать популярные блогеры.
"Беларусь 3": закулисье театра и золотые коллекции
20 сентября "Беларусь 3" откроет сезон циклом "Мой Купалаўскі" к 105-летию театра имени Янки Купалы (10:45) и телеверсией фестиваля "Добрыя людзi" (15:25). Новый проект "Золотая коллекция" объединит концерты ведущих музыкальных и хореографических коллективов.
Документальный цикл "Паўсталыя з руін" расскажет о восстановлении историко-культурных объектов после войны с уникальными архивными кадрами. "Навіны культуры" получат новое оформление, а детские передачи "Калыханка" и "Дабраранак" переедут в новую студию. Зрителей ждут премьеры фильмов, спектаклей и прямые трансляции культурных событий.
"Беларусь 5": Ла Лига, WTA и белорусские чемпионы на мировых пьедесталах
Любителей спорта порадуют трансляции испанской Ла Лиги и турниров WTA с участием Арины Соболенко и других белорусских теннисисток.
Осенью стартует проект "Родина чемпионов", посвященный городам, воспитавшим олимпийских звезд. Истории успеха спортсменов вдохновят зрителей на новые достижения.
"НТВ-Беларусь": свежие новости, шедевры вкуса и истории успеха
"НТВ-Беларусь" усилит информационное вещание: "Главное. Сегодня. Беларусь" и "ЧП.by" дополнят дневные обзоры происшествий. Новинки сезона - кулинарные шоу "Меню от шефа" и "Еда хоть куда", а также проект "Дело жизни" о профессионалах. "Психология обмана" и "Знак качества" продолжат раскрывать актуальные темы.
"Беларусь 24": глобальный взгляд на события и больше аналитики
"Беларусь 24" начнет сезон с эфира "События +" ко Дню народного единства. Обновятся проекты "События", "Азиатский вектор" и "24/7", а эфир пополнится аналитикой и репортажами. Канал продолжит мультиплатформенное вещание, предоставляя контент как в эфире, так и на цифровых платформах.
Наши цифровые новинки
Дирекция интернет-вещания запускает мобильное приложение news.by. Это абсолютно новая разработка, которая поможет всегда быть в курсе последних событий страны и мира.
Мобильное приложение news.by это:
- прямые трансляции телеканалов;
- функция отложенного просмотра;
- умная лента новостей, которую можно настраивать под себя;
- подкасты;
- быстрый доступ к любым телешоу и проектам Белтелерадиокомпании;
- NEWSiki (короткие ролики с разнообразным контентом - от закадровой жизни сотрудников БТ до самых громких событий в стране и мире);
- и еще много разных "плюшек".
Также в новом сезоне дирекция интернет-вещания презентует подкаст "Че За?", где ведущие Александр Хоровец и Артем Строганов будут обсуждать самые яркие моменты из жизни страны и мира на понятном для интернет-аудитории языке. Авторы обещают открыто говорить о наболевшем, смело шутить на острые темы и анализировать мировые события. Выходить "Че За?" будет раз в неделю на сайте news.by, а также на официальных страницах news.by в YouTube, Rutube и в соцсетях.
Оставайтесь с телеканалами Белтелерадиокомпании - смотрите нас по ТВ и онлайн! А чтобы всегда быть в курсе последних событий, скачивайте приложение news.by и следите за новостями в удобном формате!