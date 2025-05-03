Грозные предсказания и обвинения: почему в Европе призывают готовиться к большой войне

В Европе призывают готовиться к большой войне. Называют даже время начала противостояния.

Для нагнетания обстановки используются в том числе предстоящие совместные белорусско-российские учения "Запад-2025".

Стоит ли обращать внимание на грозные предсказания и обвинения, разберемся в проекте "Диспозиция".

Зыбко, однако, вокруг. Европа, и наш регион в частности, превращается то ли в плацдарм для мира, то ли - для большой войны, то ли для терактов. Забурлила и Южная Азия. Переменные нынче доминируют над постоянными. Что будет завтра, неизвестно в той же степени, как и направление очередного перелета спецпредставителя Стива Уиткоффа. И как бы нынешнее состояние еще не оказалось затишьем перед бурей. Причем в более широких контурах. Не до конца понятно, почему некоторые западные политики открыто говорят о высокой вероятности масштабного вооруженного конфликта в Европе к 2030 году. Во всяком случае в политических и военных кругах ЕС призывают готовиться к противостоянию. Всем понятно - с кем. С Союзным государством.

Приготовления действительно начались. Преимущественно почему-то в соседних с Беларусью странах НАТО. Военные бюджеты бьют рекорды, оборонная промышленность на взлете, образ врага из нас создается неустанно - варвары, режим, агрессоры. Насчет агрессии. Здесь сейчас новая тема - якобы мы ринемся в атаку на Европу во время осенних белорусско-российских учений "Запад-2025". Не стоит питать иллюзий относительно того, что мы сумеем донести свою позицию относительно защитной сути маневров, плановых, между прочим.

Кстати, когда НАТО резко увеличило количество учений у наших рубежей, никто даже не думал нам что-то объяснять или пригласить дипломатов для разрядки. Это мы всегда широко дверь открывали, да и сейчас продумываем форматы приглашения наблюдателей. Но все же стоит нам избавляться от зависимости от чужих мнений и обвинений, когда речь о безопасности. Когда, как не сейчас, союзникам упрочнять оборонительный щит. До 30 года времени нам могут и не дать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (08.04.2025 г.):

"Мы с Президентом Путиным договорились, что война войной, но надо смотреть вперед, и надо видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай бог. Поэтому мы будем проводить эти учения для Беларуси и России. Основную роль должна в силу определенных причин сыграть Беларусь, потому что отвлечение большое войск РФ сейчас, настало время нам показать, что мы многое умеем, здесь будут присутствовать и российские войска, поэтому мы будем делать все для того, чтобы защитить наше общее Отечество".

Скорее всего, осенью нас ждут абсолютно нестандартные маневры. Солировать во многом будут дроны. Как и комплексы борьбы с ними. Сценарий не будет предполагать обязательного победителя - все будет зависеть от компетенций участников. Похожий алгоритм применяется теперь на всех тренировках или проверках войск. Работают военные обязательно в условиях активного воздействия противника. Прежде всего - на систему управления.

Сергей Михаль, заместитель командира полка РЭБ:

"Моя задача была - нарушить управление зенитно-ракетным дивизионом, вскрыть их местоположение, вскрыть их радиосети, подавить. Был подобран оптимальный состав сил и средств, возможно вести разведку КВ-диапазона с соответствующей постановкой помех, постановку помех и разведку беспилотной летательной авиации, подавлении GPS-навигации и блокирование сотовой связи".

"В ходе проверки нами в качестве противоборствующей стороны задействованы подразделения не из состава Вооруженных Сил, а подразделения из других структур военной организации государства. Это сделано для того, чтобы более объективно подойти к оценке действий по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп противника, незаконных вооруженных формирований", - рассказал Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь.