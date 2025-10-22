3.68 BYN
Губерниев: Все эти истории отстранения спортсменов абсолютно политически мотивированы
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил к квалификации на Олимпиаду-2026 лыжников из Беларуси.
Решения международных спортивных федераций об отстранении российских и белорусских спортсменов все чаще вызывают сомнения даже внутри самих организаций. Все очевиднее становится, что за этими шагами стоят не спортивные, а политические мотивы. Своим мнением поделился российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Россия и Беларусь - за честную игру
"Применительно к нашему спорту - к российскому, к белорусскому - все эти истории отстранения абсолютно политически мотивированы. Ничего общего со спортом, с Олимпийской хартией они не имеют, - считает телеведущий. - Даже сама федерация уже поняла вместе со многими другими международными организациями, что надо допускать, что уже сколько можно".
Дмитрий Губерниев, предположил, что если бы в биатлоне допустили белорусов, то это выглядело бы как фига России. "Потому что мы же проводим международные соревнования Россия - Беларусь. Очень неплохие. И в биатлоне, и в лыжах. А так соревнования были бы исключительно российские, - пояснил он. - Но у людишек до этого умишко еще не дорос слава богу для нас. Нужно продолжать развивать спорт большой страны, прекрасной Беларуси, которую я очень люблю и поддерживаю белорусский спорт. Нужно не отчаиваться".
"Хотя, конечно, жаль. Вот это поколение молодежи, которое еще не знало пороха международных состязаний, но посмотрите на легкую атлетику, как трудно им. Но вода камень точит. Надо продолжать бороться, надо рассказывать, надо доказывать, надо выламывать эти стены. И в конечном счете вернуться и всех победить", - призвал Дмитрий Губерниев.