Губерниев: Все эти истории отстранения спортсменов абсолютно политически мотивированы

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил к квалификации на Олимпиаду-2026 лыжников из Беларуси.

Решения международных спортивных федераций об отстранении российских и белорусских спортсменов все чаще вызывают сомнения даже внутри самих организаций. Все очевиднее становится, что за этими шагами стоят не спортивные, а политические мотивы. Своим мнением поделился российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Россия и Беларусь - за честную игру

"Применительно к нашему спорту - к российскому, к белорусскому - все эти истории отстранения абсолютно политически мотивированы. Ничего общего со спортом, с Олимпийской хартией они не имеют, - считает телеведущий. - Даже сама федерация уже поняла вместе со многими другими международными организациями, что надо допускать, что уже сколько можно".

Дмитрий Губерниев, предположил, что если бы в биатлоне допустили белорусов, то это выглядело бы как фига России. "Потому что мы же проводим международные соревнования Россия - Беларусь. Очень неплохие. И в биатлоне, и в лыжах. А так соревнования были бы исключительно российские, - пояснил он. - Но у людишек до этого умишко еще не дорос слава богу для нас. Нужно продолжать развивать спорт большой страны, прекрасной Беларуси, которую я очень люблю и поддерживаю белорусский спорт. Нужно не отчаиваться".