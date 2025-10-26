Гулякевич: Я верю в народную дипломатию

26 октября в Москве проходит Международный форум сотрудничества, который посвящен 100-летию народной дипломатии.

В 1925 году было образовано "Всесоюзное общество культурной связи с заграницей". Основная его цель - показать всему миру культурное многообразие Советского Союза. Организация и заложила основу народной дипломатии, которая сегодня играет очень важную роль.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, именно кино, театр, литература и музыка создают объективный образ страны за рубежом, укрепляют связи с единомышленниками. Сегодня отношения между Россией и Беларусью могут стать образцом для окружающего мира и предметом для изучения.

Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации России:

"Между нашими странами не существует никаких границ, это значит, что не существует границ для полноценного общения между людьми. Мы живем одной жизнью, одними проектами, но при этом мы абсолютно суверенны по отношению друг к другу. Мы уважаем национальные отношения друг друга. В этих отношениях нет признаков неравенства. Мы видим, как прекрасно проходят Форумы регионов между Россией и Беларусью. Я горд тому, что имею честь возглавлять оргкомитет "Поезда Памяти". Я надеюсь, что эти ребята навсегда запомнят ту Россию, и ту Беларусь, которые подарили им радость человеческого общения и научили их дружить. Я не хочу обижать другие проекты, потому что их десятки и сотни, но то, что Россия и Беларусь здесь абсолютные лидеры, у меня не вызывает никакого сомнения".

Лариса Гулякевич, культурный обозреватель "Первого информационного" телеканала Беларуси:

"Мне очень приятно быть участником международного форума, посвященного 100-летию народной дипломатии. Я верю в народную дипломатию: это культура, язык, на котором говорит весь мир, социальные проекты, это историческая память, все то, что нас объединяет. Я верю в народную дипломатию, она спасет мир".

