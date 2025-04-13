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Непроходимые лесные чащи и ландшафтные перепады - Bison Trail прошел в Логойском районе
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Непроходимые лесные чащи и ландшафтные перепады логойских возвышенностей. Именно в таких обстоятельствах сегодня соревновались участники трейловой гонки Bison Trail.
Открывали фестиваль бега самые маленькие спортсмены. Затем на различную длину дистанции (вплоть до 10 км) вышли взрослые атлеты. Забег носит любительский статус, но белорусы вновь показали свою отличную физическую форму. Ведь бег по бездорожью проверяет выносливость участника на разные группы мышц.
В мае состоится классический вариант Bison Trail - это бег с препятствиями. С 9 по 12 мая состоится ряд ярких гонок в горнолыжном центре "Силичи". Количество свободных мест при регистрации уже стремится к нулю.