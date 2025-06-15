Ибрагимов: Трамп столкнется с большими трудностями

"Протесты в Калифорнии или где-либо еще являются проверкой на вшивость: на что способны сегодня американские власти, будут ли они готовы смириться с этим, как они готовы будут решать эти проблемы и вызовы, которые им бросили, как они с ними будут бороться. Трампу предстоит проделать очень серьезную работу. Поэтому ему не нужно, чтобы началась вся эта ситуация с Израилем и Ираном. Может быть, Нетаньяху подыграл даже демократам, потому что Трамп сейчас будет разрываться между двух огней: своими внутренними проблемами, которые ему важнее, и вопросом, связанным с Израилем и Ираном. Когда в свое время Трамп критиковал Байдена за неэффективную внутреннюю и внешнюю политику, теперь Трамп это ощутил на себе. И вот, по сути, Нетаньяху такую услугу оказал Трампу. Сейчас американскому президенту будет ох как непросто".