Идеальный вариант для выходных - посещение выставки достижений "Моя Беларусь"

В первый день работы Всебелорусского народного собрания представители регионов успели побывать в Минском международном выставочном центре. Специально для делегатов - закрытый показ выставки "Моя Беларусь". А уже в пятницу она распахнула двери для всех желающих.

В экспозиции - то, чего достигла Беларусь и наши люди за годы Независимости. Сделано все максимально интерактивно, чтобы было интересно и молодому поколению. Выставка будет работать до 23 февраля.

400 тысяч человек, из них 150 тысяч детей - именно столько посетили выставку в прошлом сезоне. Причем успели дойти даже не все, кто хотел. Люди писали, просили продолжения и еще больше интерактива. А как известно, под Новый год желания сбываются.

"Были уже в прошлом году. Выставка хорошая, нам понравилась, поэтому приехали и сегодня тоже посмотреть", - рассказал мужчина.

"Нам очень нравится, мы всегда посещаем такие выставки с сыном, чтобы он знал, чем можно гордиться в нашей стране, что есть у нас, таким образом можем еще и выбрать профессию", - рассказала женщина.

"Важно детей знакомить с выставкой, чтобы они знали, что мы производим, что мы кушаем, как это все работает, если это техника. И вообще, чтобы знали, чем мы богаты", - рассказал молодой отец.

"Я горжусь, что мы живем в такой стране, которая производит столько много всяких интересных вещей и продуктов. Все классно", - считает посетительница.

"Моя Беларусь" и наш дом, то, о чем в Послании говорил Президент. В одной локации - все достижения за 30 лет. Максимально наглядно, чтобы не было сомнений, насколько усердным трудом прокладывали путь к успехам.

На выставке «Моя Беларусь» можно увидеть это визуально. Сколько производили продукции в 1995 году, сколько сейчас, в 2025-м. Особое внимание рапсовому маслу: в 1995-м году - мизер, в 2025-м - 625 тыс. тонн. По сахару примерно аналогичная картина. Действительно убеждаемся. Не только себя кормим, но и на внешних поставках можем хорошо зарабатывать.

И если мясо и молочка - наши проверенные козыри, то теперь делаем ставку еще и на рыбу. Да, как ни крути, Беларусь все-таки - клевое место.

Денис Заяц, заместитель гендиректора ГО "Белводхоз":

"Стратегией на ближайшие 5-10 лет предусмотрено дальнейшее наращивание объемов производства. В частности, на текущий момент завершается строительство двух крупных объектов в Могилевской области, которые позволят добавить только по данным двум объектам 2000 тонн товарной форели".

Запуск новых производств станет мощным вкладом в развитие регионов. Это, кстати, один из приоритетов на ближайшую пятилетку, наравне с обороноспособностью, качеством жизни и высокотехнологичной экономикой. Тут без наших ученых никуда.

Александра Смагина, ведущий специалист по работе с клиентами УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"Макет российско-белорусского перспективного космического аппарата дистанционного зондирования Земли, полет которого запланирован в 2028 году, то есть через пару лет, однако уже были подписаны документы, уже идет сопроектирование, поэтому все стало на рельсы, и потихоньку мы приближаемся к нашей цели".

И хоть в космос из выставочного центра не слетаешь, интерактивная "Моя Беларусь" дает другую, не менее интересную возможность - погрузиться под землю.

Есть возможность побывать в шахтах Солигорска, сесть на наш тренажер и опробовать себя в шахте в роли горнорабочего очистного. Надеть шлем и прочувствовать, как в реальной шахте, на реальном самоходном вагоне везешь настоящую, только добытую руду. Ощущения кардинально отличаются, особенно для тех, кто за рулем привык ездить. Студенты обучаются и потом уже готовы к реальной работе. Об этом рассказал мастер производственного обучения Солигорского государственного горно-химического колледжа Артур Лагун.

Количество интерактива на каждый квадратный метр тут зашкаливает. Можно узнать больше об опасной, но благородной службе кинологов.

Арслан Сехетов, начальник кинологической службы Республиканского отряда спецназначения "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"В среднем на подготовку одной собаки уходит порядка 6-7 месяцев. Это базовый уровень, который нам позволяет собаку поставить на боевое дежурство".

Известных людей на выставке встретить тоже вполне реально.

Сергей Вязович, капитан команды "МАЗ-СПРТавто":

"Когда ты чем-то занимаешься профессионально, твой кругозор сужается, ты концентрируешься на чем-то одном. А здесь мы смогли познакомиться с участниками выставки, познакомиться с их продукцией и во многих местах были поражены тем, что имеет Беларусь в своем арсенале".

Встречи с лидерами мнений, мастер-класс, бесплатные концерты - все это включено в программу выставки. Особая активность - в выходные. Конечно, в нашей Беларуси место не только зрелищам, но и пище вполне осязаемой.

Еще одна причина приехать на выставку - это ежедневная дегустация продуктов, сделанных в Беларуси. В день открытия это был самый легендарный президентский сыр. Говорят, что очень полезный, но еще скажу, что очень вкусный.

Можно перемещаться в зону туристическую. Отдыхать в своей стране - это круто, да и выбрать есть из чего.

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

"Представляем 13 видов белорусского туризма. Возможность планировать свой отдых в любом регионе Беларуси. Пробовать агроэкотуризм, медицинский, событийный, гастрономический, промышленный, историко-культурный. Все представлено на выставке "Моя Беларусь".

Туризм - один из главных драйверов на пятилетку. Ждем зарубежных гостей в санаториях и усадьбах, а пока встречаем на выставке. "Моя Беларусь" - для них уже как родная сторона.

"Мое первое впечатление - очень хорошее, - делится иностранец. - Стараюсь посмотреть как можно больше. Здесь очень много интересного, например, роботы или натуральные продукты, которые вы производите здесь, в Беларуси. А еще самые разные технологии. Мне все интересно!"

Наши гости хорошо знают: Беларусь - современная, комфортная и устремленная в будущее страна. Нам есть, чем гордиться. Хотя порой сами даже не догадываемся, как много мы можем вместе.

"Очень познавательно о нашей стране узнавать, о том, какие у нас достижения, о разных профессиях, подрастающем поколении. Мы должны им передать все это", - считает девушка.

"Очень много интересного увидели. Даже некоторые мы первый раз сегодня увидели. Например, вот это БНБК", - рассказала женщина.

"Живем в Беларуси сами, белорусы должны гордиться тем, что у нас есть", - уверен мужчина.

"Открываем новые места для себя, для путешествий на будущее, чтобы отдохнуть всей семьей и узнать нашу любимую страну", - рассказала посетительница.