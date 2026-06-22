Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Игорь Король: ВОВ - это не просто память, а генетическая боль

Почему бывшим народам СССР, в том числе и белорусам, важно и 85 лет спустя помнить о подвигах героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, рассказал военный аналитик, начальник отделения по Брестской области Белорусского института стратегических исследований Игорь Король.

Великая Отечественная война - не просто память, а наша генетическая боль. Благодаря этой памяти существует суверенная Беларусь.
Игорь Король

1418 дней и ночей СССР находилось под фашистским гнетом, людей жгли и убивали. "Моя мама прошла через концлагерь Озаричи и выжила. Благодаря этому сегодня жив я, мои дети. Они живут в прекрасной независимой стране. Мы все живем в Беларуси только благодаря нашим предкам и героям, поэтому забыть такое невозможно. Это у нас в сердце, и оно напоминает нам каждый раз о той великой войне. Находясь на территории Брестской крепости, вспоминаешь защитников, легших в землю ради того, чтобы мы жили сегодня в мире", - подчеркнул Игорь Король.

Фото: Известия

Разделы:

ОбществоМнениеИстория

Теги:

Брестская крепостьВеликая Отечественная война