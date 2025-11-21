Игорь Марзалюк: Ученый должен подготовить свою смену

Большое совещание с участием Президента Беларуси еще долго будут обсуждать в научных кругах. Это и понятно - даны максимально прозрачные тезисы о том, куда и как должна развиваться белорусская научная сфера.

"Каждый ученый, особенно если он действительно реализовал себя как ученый, как доктор наук, должен подготовить научную смену, быть признанным авторитетным лидером научной школы. Очень важный момент, который был сказан Александром Григорьевичем, - это то, что каждый ученый, если он действительно им является, должен представлять не только самого себя, но и научную школу. Я считаю, что каждый из нас, прежде чем предъявлять какие-то требования государству, должен помнить: ученого нет без исследований, монографий и учеников, которые идут с тобой", - отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.