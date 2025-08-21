3.70 BYN
Игорь Сергеенко посетил Академию образования и обсудил животрепещущие темы к началу учебного года
1 сентября свои двери откроют свыше 2,5 тыс. школ, а за парты сядут более 1 млн ребят. 21 августа в Академии образования расставили акценты в работе педагогов на новый образовательный рубеж. Ее посетил председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко.
Особое внимание уделялось экспериментальной и инновационной деятельности. Коллектив учреждения выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере образования, реализует образовательные программы повышения квалификации, разрабатывает и выпускает учебные издания.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Все, что требовалось на уровне главы государства, на уровне законодателей, на сегодняшний день решено. Внесены изменения в Кодекс об образовании с учетом практики и вопросы защиты прав ребенка, многие другие темы, которые в той или иной степени касаются деятельности образовательной сферы. Самое главное напутствие - быть настоящим учителем в жизни. И каждый педагог, каждый учитель на своем участке, на каждом уроке должен понимать, что он не только учит, но и воспитывает. Это аксиома образовательного процесса".
Список тем для обсуждения был широкий. Спикера Палаты представителей расспросили о возможности создания закона о патриотическом воспитании, введении ответственности за фальсификацию истории и даже об использовании искусственного интеллекта в законотворческом процессе.