Игорь Сергеенко посетил Академию образования и обсудил животрепещущие темы к началу учебного года

"Все, что требовалось на уровне главы государства, на уровне законодателей, на сегодняшний день решено. Внесены изменения в Кодекс об образовании с учетом практики и вопросы защиты прав ребенка, многие другие темы, которые в той или иной степени касаются деятельности образовательной сферы. Самое главное напутствие - быть настоящим учителем в жизни. И каждый педагог, каждый учитель на своем участке, на каждом уроке должен понимать, что он не только учит, но и воспитывает. Это аксиома образовательного процесса".