II Форум блогеров стартовал в Беларуси

II Форум блогеров стартовал 25 сентября в Беларуси. Он объединил около сотни контент-мейкеров. В этом году локацией выбрали Военную академию.



Все три дня они будут жить по военным уставам. Здесь пройдет пленарное заседание, интерактивный "открытый микрофон". Ведущие медиаэксперты не только нашей страны проведут мастер-классы для повышения своего профессионального уровня, но и ответят на все волнующие вопросы.