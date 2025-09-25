3.64 BYN
II Форум блогеров стартовал в Беларуси
Автор:Редакция news.by
II Форум блогеров стартовал 25 сентября в Беларуси. Он объединил около сотни контент-мейкеров. В этом году локацией выбрали Военную академию.
Все три дня они будут жить по военным уставам. Здесь пройдет пленарное заседание, интерактивный "открытый микрофон". Ведущие медиаэксперты не только нашей страны проведут мастер-классы для повышения своего профессионального уровня, но и ответят на все волнующие вопросы.
Форум пройдет на протяжении трех дней. Особое внимание - психологическим, теоретическим и практическим занятиям для развития навыков эффективной коммуникации с аудиторией.