II Республиканский форум женщин-предпринимателей проходит в Минске

Цифровизация бизнеса, совмещение карьеры и материнства, женский взгляд на гостеприимство и сферу услуг. В Минске проходит II Республиканский форум женщин-предпринимателей "Энергия и созидание".

Со всей республики и России съехались женщины-предприниматели, чтобы обменяться уникальными кейсами, установить новые контакты и, конечно же, получить ответы на волнующие вопросы.

Площадка собрала более 350 человек: опытных бизнесвумен и тех, кто только начинает делать свои первые шаги в бизнесе.

Масштабный деловой форум проходит под эгидой БСЖ и рассчитан на два дня. В пятницу, 30 мая, участницы смогут пообщаться с руководством ряда министерств. Программой также запланирована экскурсия на БЕЛАЗ.