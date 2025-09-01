III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стартует 2 сентября в Витебске

Витебск готов принять III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Мероприятие откроется во вторник, 2 сентября. Участники обсудят точки роста в легкой промышленности и машиностроительном комплексе, роль местного управления и самоуправления в развитии регионов. В поле зрения будут также туризм и молодежные проекты.

Работу выстроят по тематическим секциям.

Одна из самых колоритных площадок форума разместилась у концертного зала "Витебск". Под открытым небом представлены достижения народного хозяйства Беларуси и Узбекистана. Локация также демонстрирует богатое культурное наследие двух стран. Посетителей здесь ждут 2 сентября.

Бизнес-партнерство в индустрии туризма - одно из направлений, которое интересует участников форума. И Беларуси, и Узбекистану есть что показать. В Витебске заинтересованные стороны обсудят возможности сотрудничества.

Ислом Ибрагимов, представитель комитета по туризму Узбекистана:

"В Узбекистане у нас вкусно готовят. В каждом регионе есть свои уникальные блюда, кухня. Исторические достопримечательности - города с уникальным историческим наследием".

Готовы к проведению форума ведущие промышленные и сельхозпредприятия областного центра. Беларусь экспортирует в Узбекистан продукцию деревообработки, пищевой и легкой промышленности, лекарственные препараты. Импортируем сухофрукты, хлопок. За первое полугодие 2025-го товарооборот Узбекистана и Витебской области вырос в 2,5 раза.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Хотелось бы, чтобы торговые отношения перешли в кооперационные. Поэтому хотелось бы создавать как на территории Республики Узбекистан, так и на территории Витебской области совместные предприятия и производства в тех компетенциях, которые мы имеем. Это легкая промышленность, есть желание сотрудничать в сфере ветеринарных препаратов. АПК Узбекистана развивается, нужна качественная высокотехнологичная продукция".

Пример сотрудничества - совместный проект с партнерами из Узбекистана реализует витебское предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции. Компетенции позволили белорусским специалистам войти в высокотехнологичный кластер Центральной Азии.

Надежда Подгайская, заместитель гендиректора по финансам компании "Энергокомплект":

"Мы входим в топ-3 кабельных производств среди стран СНГ. Наш проект является уникальным в связи с тем, что он находится на территории медного кластера, там, где будет происходить глубокая переработка меди. Долго искали ту страну, куда могли бы пойти именно с таким высокотехнологичным производством".