Имя победительницы "Мисс Беларусь - 2025" станет известно 12 сентября

Многочасовые дефиле, требовательные преподаватели и никаких компромиссов - уже более трех недель 24 красавицы из каждого уголка Синеокой усиленно готовятся к финалу конкурса "Мисс Беларусь". В графике у девушек ежедневные репетиции, примерки нарядов, мастер-классы и фотосессии.

Всего на участие в кастинге было подано свыше 600 заявок, и, кстати, у красавиц вовсе не модельные профессии. Среди них есть врач, экономист, аграрий, технолог и даже дирижер. А идея конкурса в этом году посвящена космосу.