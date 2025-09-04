3.70 BYN
Имя победительницы "Мисс Беларусь - 2025" станет известно 12 сентября
Автор:Редакция news.by
Многочасовые дефиле, требовательные преподаватели и никаких компромиссов - уже более трех недель 24 красавицы из каждого уголка Синеокой усиленно готовятся к финалу конкурса "Мисс Беларусь". В графике у девушек ежедневные репетиции, примерки нарядов, мастер-классы и фотосессии.
Всего на участие в кастинге было подано свыше 600 заявок, и, кстати, у красавиц вовсе не модельные профессии. Среди них есть врач, экономист, аграрий, технолог и даже дирижер. А идея конкурса в этом году посвящена космосу.
Отборочные кастинги прошли по всей стране. Нести тепло белорусской души, красоту внутреннюю и внешнюю - вот главные качества той, чье имя мы узнаем 12 сентября. Грандиозное финальное шоу состоится во Дворце спорта.