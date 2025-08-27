Инициативные и безбашенные: Рябова рассказала, на чем держатся инновации ПВТ

Для Парка высоких технологий 2025 год стал юбилейным. IT-кластер скоро отметит 20-летие. Этот же год считается рекордным по притоку резидентов. Об этом заявила начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова в "Актуальном интервью".

Резиденты, как отметила она, разные по сферам деятельности: робототехника, финтех, дополненная реальность, здравоохранение и др. "Наша семья - это около 60 тыс. человек и уже 1050 компаний", - констатировала начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ.

"Наша цель - пополнить ряды парка подготовленными, молодыми, инициативными, безбашенными компаниями, которые бы замахнулись на то, на что зрелые люди и не решатся. Именно на них держатся все инновации", - заметила Анна Рябова.