Институт леса НАН Беларуси отмечает 95-летие

95 лет отмечает Институт леса НАН Беларуси. Это единственное научно-исследовательское учреждение страны, которое целенаправленно работает над инновационным развитием лесного хозяйства.

Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования, направленные на улучшение методов выращивания леса, повышение его устойчивости. Ученых также интересуют вопросы рационального использования природных ресурсов и экологии. Идет работа над совместными белорусско-российскими разработками как по программам Союзного государства, так и в рамках взаимодействия между академиями наук. На полях международно-практической конференции российские ученые назвали самые перспективные, на их взгляд, разработки белорусских коллег.

Александр Панфилов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства России:

"Вопросы, связанные с применением методов ДНК-исследования, с разведением и выведением новых пород растений, обладают очень интересными аспектами, в том числе связанными как раз с воздействием аварии на Чернобыльской АЭС на лесные экосистемы в целом. Коллеги в этих вопросах хорошо продвинулись, есть над чем поработать и вместе".

"Я буду представлять крупную многолетнюю научно-исследовательскую работу, совместную с Институтом леса, технологического университета, о проблеме биологических инвазий. Существует общий больной вопрос - это внедрение в естественные экосистемы чужеродных организмов, которые нарушают устойчивость лесных сообществ", - рассказал Вячеслав Звягинцев, доцент кафедры Белорусского государственного технологического университета.