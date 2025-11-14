3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Институт леса НАН Беларуси отмечает 95-летие
95 лет отмечает Институт леса НАН Беларуси. Это единственное научно-исследовательское учреждение страны, которое целенаправленно работает над инновационным развитием лесного хозяйства.
Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования, направленные на улучшение методов выращивания леса, повышение его устойчивости. Ученых также интересуют вопросы рационального использования природных ресурсов и экологии. Идет работа над совместными белорусско-российскими разработками как по программам Союзного государства, так и в рамках взаимодействия между академиями наук. На полях международно-практической конференции российские ученые назвали самые перспективные, на их взгляд, разработки белорусских коллег.
Александр Панфилов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства России:
"Вопросы, связанные с применением методов ДНК-исследования, с разведением и выведением новых пород растений, обладают очень интересными аспектами, в том числе связанными как раз с воздействием аварии на Чернобыльской АЭС на лесные экосистемы в целом. Коллеги в этих вопросах хорошо продвинулись, есть над чем поработать и вместе".
"Я буду представлять крупную многолетнюю научно-исследовательскую работу, совместную с Институтом леса, технологического университета, о проблеме биологических инвазий. Существует общий больной вопрос - это внедрение в естественные экосистемы чужеродных организмов, которые нарушают устойчивость лесных сообществ", - рассказал Вячеслав Звягинцев, доцент кафедры Белорусского государственного технологического университета.
Сегодня продолжает работу международная научно-практическая конференция "Функционирование лесных экосистем в современных условиях: продуктивность, состояние и экологические риски". Научный форум собрал ученых из Беларуси, России, Казахстана, Австрии - всего 150 участников.