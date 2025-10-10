Ираклий Кадагишвили: Поляризация общества - синдром, присущий нынешнему веку

Собеседник буквально сразу подчеркнул, что поляризация общества - это, к сожалению, синдром, присущий нынешнему веку, при этом такое наблюдается не только в Грузии, но и во многих других странах. "Дух поляризации и неприятия друг друга культивируется. Как это преодолеть, вопрос очень важный, но это все будет даваться нелегко", - констатировал член парламента Грузии.

На вопрос, кому интересно дестабилизировать обстановку в Грузии и, главное, зачем это надо, руководитель группы Беларусь - Грузия ответил, что уже не раз заявлялось, что существуют силы в мировой политике, которые хотят, чтобы государство не проводило политику, отвечающую национальным интересам, а встраивалось в геополитическую картинку, которая сейчас складывается в мире из-за войны. "В мире вообще беспокойно. Очень много войн, которые идут и совсем рядом с нами. Идет полномасштабная, в принципе, война в Украине. К слову, были прямые воззвания в сторону Грузии и политический нажим, чтобы страна была более интенсивно включена в этот процесс", - сообщил Ираклий Кадагишвили.