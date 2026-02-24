3.73 BYN
Иран и США не смогут прийти к компромиссу - мнение востоковеда
Позиции США и Ирана настолько далеки, что любой компромисс исключен. При этом Вашингтон уже не может сделать шаг назад, и военный сценарий становится единственным исходом. Мнение эксперта.
Александр Каргин, востоковед, политолог-американист:
"Почему Трамп не отступит. Потому что Трамп не может оставить Ирану баллистику. Если будет баллистика, значит, Израиль будет под угрозой, и условно Дубай и американские базы будут под угрозой. Трамп не может согласиться, чтобы остались прокси. Например, хуситы угрожают кораблям в Красном море. Трамп не может на это пойти. И он уже пообещал помочь протестующим. Если он этого не сделает, он будет выглядеть просто пустобрехом. Но и так его постоянно обвиняют, что он что-то ляпнул и не сделал. А тут еще больше этого будет. Он не может себе такого позволить. Недаром он все время подчеркивает, что он человек дела. Почему он это подчеркивает? Потому что в этом есть сомнения".
Александр Каргин отметил, что американский лидер нередко и правда оказывается человеком дела, а нередко просто выдает то, что называется воздух. Поэтому будем наблюдать за ситуацией, но скорее всего, стороны не договорятся, поскольку слишком большая разница в позициях. Соответственно, будет война.