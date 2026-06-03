Число погибших в результате атаки БПЛА по автобусу в ДНР выросло до 8

Число погибших в результате удара ВСУ по автобусу в Енакиеве возросло до 8. 11 человек пострадали.

По уточненным данным, автобус ехал по маршруту Подольск - Симферополь. В Енакиеве он сделал остановку, чтобы забрать пассажиров.

СК России проводит осмотр места атаки. Удар пришелся на заднюю часть машины, где было больше пассажиров. Осколки стекол и обшивки разбросало на десятки метров.

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:

"Следственным комитетом России по факту удара Вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиеве Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Утром 3 июня украинскими вооруженными формированиями с помощью беспилотного летательного аппарата атакован пассажирский автобус, который двигался по маршруту Москва - Симферополь. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, к расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастные к преступлению, совершенному против мирных граждан".