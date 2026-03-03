Иран остался без верховного лидера - почему государство устояло и хаоса не случилось

Фото БЕЛТА

Гибель верховного лидера Ирана могла стать фатальным ударом для Тегерана, но этого не произошло. Страна продемонстрировала устойчивость системы управления, заложенную десятилетиями, и оказалась готова к внезапной смене власти. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Иран сам по себе как государство обладает очень устойчивой системой государственного управления. Она имеет две четких ветви власти. С одной стороны - клирикальная, где в основе лежат духовные лидеры, с другой стороны - светская власть, то есть президент, премьер-министр, структуры, позволяющие управлять как обычному государству", - объяснил замначальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Обе ветви - избираемые народом, что создает прочный фундамент легитимности. Решающую роль в выборе нового духовного лидера играет Совет экспертов. "Там 88 человек, это наиболее уважаемые люди, они должны будут проголосовать", - уточнил Андрей Богодель.

На данный момент создан временный совет из трех человек, во главе которого президент Масуд Пезешкиан. Временно верховным лидером стал Аятолла Арафи - член Совета стражей конституции с колоссальным опытом государственного строительства. Третий член совета - один из лидеров судебной власти. "Исходя из этого, уже можно констатировать факт, что государство управляемо", - резюмировал эксперт.

Еще до эскалации военно-политическое руководство Ирана предусмотрело сценарий внезапной гибели командиров. "Каждый руководитель любой организации, любой воинской части, любого соединения должен иметь минимум четырех заместителей, которые в случае чего могут его сменить при необходимости", - объяснил Андрей Богодель. Это объясняет, почему, несмотря на гибель ключевых фигур, коллапса не произошло.

Эксперт обращает внимание на информационную составляющую конфликта. 28 февраля авиация Израиля и США нанесла "превентивный" удар. "Превентивный удар - это момент упреждения. То есть он должен был упредить в чем-то. А в чем упреждать? С военной точки зрения, ничего не было. А упредить с той точки зрения, что Израиль рассматривал вопрос: если первыми нанесут удар Соединенные Штаты, то Иран сразу же ответит по Израилю", - поясняил Андрей Богодель.

По его словам, это "одна из информационных уловок, позволяющих сказать, что Израиль не агрессор, а действует из оборонительных целей".

Президент США заявил о продолжении массированных точечных бомбардировок в течение такого времени, которое потребуется для "установления мира на Ближнем Востоке". Однако временных рамок у этой войны, похоже, нет.