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"Исключить шаблонность в действиях войск" - в Беларуси стартовал мониторинг армии
Мониторинг белорусской армии стартовал 3 февраля. Личному составу, в том числе военнообязанным из запаса, предстоит подготовить вооружение и технику к применению и выйти в назначенные районы. Основные тренировки и маневры пройдут на полигонах и на незнакомых участках местности.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Наша с вами задача - исключить шаблонность в действиях войск, создать условия, в которых необходимо принимать нестандартные решения и делать это быстро".
Одной из особенностей данной проверки является апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными и ударными беспилотными авиационными комплексами. Также предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы.
Во время проверки запланировано передвижение военной техники, поэтому возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.