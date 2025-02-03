"Исключить шаблонность в действиях войск" - в Беларуси стартовал мониторинг армии

Мониторинг белорусской армии стартовал 3 февраля. Личному составу, в том числе военнообязанным из запаса, предстоит подготовить вооружение и технику к применению и выйти в назначенные районы. Основные тренировки и маневры пройдут на полигонах и на незнакомых участках местности.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Наша с вами задача - исключить шаблонность в действиях войск, создать условия, в которых необходимо принимать нестандартные решения и делать это быстро".

Одной из особенностей данной проверки является апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными и ударными беспилотными авиационными комплексами. Также предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы.