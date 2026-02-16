Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Искусственный интеллект и белорусский язык обсудили во время межкультурного диалога в Академии наук

16 февраля в Академии наук искали ответ на вопрос: сможет ли ИИ разговаривать на белорусском языке? Диалог получился межкультурным с участием представителей Китая, Великобритании, Нигерии, Зимбабве.

Безусловно, нейросеть сегодня помогает в лингвистических исследованиях, расшифровывает диалекты, которые оживили наши ученые во время экспедиций по стране. Более того, при помощи нейросети академики сегодня уже создают белорусскоязычные песни.

Неделю родного языка отмечаем масштабно, в программе лекции, семинары, круглые столы, интерактивные занятия и творческие встречи. 20 февраля страна напишет традиционный Республиканский диктант по белорусскому языку.

