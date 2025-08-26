3.69 BYN
Исполнилось 525 лет со дня обретения Минской иконы Божией Матери
Тысячи верующих собрались на Немиге 26 августа у Свято-Духова кафедрального собора. Под открытым небом состоялось торжественное богослужение в честь 525-й годовщины явления Минской иконы Божией Матери.
Праздник объединил православных верующих буквально со всей Беларуси, ведь участниками литургии стали паломники Всебелорусского крестного хода, проделавшие немалый путь из Жировичей в столицу через регионы страны.
Кажется, еще недавно провожали паломников в Жировичах, а сейчас они уже в Минске. Идут бодрым шагом, несмотря на холод и дождь. За их плечами 250 км.
Сергей Мелешко, руководитель Всебелорусского крестного хода:
"Этот крестный ход был трудноват с самого начала. Было холодно ночью, дожди шли. Также были некоторые трудности с ночлегами. Но с божьей помощью все преодолели".
С особым воодушевлением преодолевают финишный отрезок - от Вознесенской церкви в Ждановичах через Покровскую на проспекте Победителей к Немиге. Пройдя по городам Беларуси, узнали больше о духовной истории Родины и посетили 21 храм. В каждом останавливались и молились.
Апогей Всебелорусского крестного хода - торжественное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Минчане, гости города и страны, крестоходцы молитвенно объединились в поклонении святыне - иконе Матери Божией Минской.
Праздничная дата православного календаря - 26 августа явлению Минской иконы Божией Матери исполнилось 525 лет. Излучавшая особый свет полтысячи лет назад икона и сегодня благословляет людей.
Протоиерей Федор Повный, руководитель Национального материального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и память жертв, спасению Отечества нашего послуживших":
"Мы имеем величайшую святыню - чудотворный образ Божией Матери Минской. Более чем за 500 лет сколько же было воздыханий перед этим образом".
Каждый из паломников прошел неблизкий путь в столицу, чтобы преклониться перед чудотворной иконой.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
"Празднику предшествовали немалые труды тех людей, которые совершили крестный ход. С каждым годом увеличивается количество людей, потому что они чувствуют от этого немалую духовную пользу для себя лично и для нашей страны. Крестный ход состоялся, прошел достойно и порадовал людей".
Традиция Всебелорусского крестного хода будет продолжаться, чтобы объединять людей молитвенно и духовно.