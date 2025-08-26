Исполнилось 525 лет со дня обретения Минской иконы Божией Матери

Тысячи верующих собрались на Немиге 26 августа у Свято-Духова кафедрального собора. Под открытым небом состоялось торжественное богослужение в честь 525-й годовщины явления Минской иконы Божией Матери.

Праздник объединил православных верующих буквально со всей Беларуси, ведь участниками литургии стали паломники Всебелорусского крестного хода, проделавшие немалый путь из Жировичей в столицу через регионы страны.

Кажется, еще недавно провожали паломников в Жировичах, а сейчас они уже в Минске. Идут бодрым шагом, несмотря на холод и дождь. За их плечами 250 км.

Паломники Всебелорусского крестного хода news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f245731b-a998-4fe1-bba0-a462df96d85d/conversions/e33844fb-bf0c-4805-9e82-7d2da7c12259-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f245731b-a998-4fe1-bba0-a462df96d85d/conversions/e33844fb-bf0c-4805-9e82-7d2da7c12259-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f245731b-a998-4fe1-bba0-a462df96d85d/conversions/e33844fb-bf0c-4805-9e82-7d2da7c12259-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f245731b-a998-4fe1-bba0-a462df96d85d/conversions/e33844fb-bf0c-4805-9e82-7d2da7c12259-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Мелешко, руководитель Всебелорусского крестного хода:

"Этот крестный ход был трудноват с самого начала. Было холодно ночью, дожди шли. Также были некоторые трудности с ночлегами. Но с божьей помощью все преодолели".

С особым воодушевлением преодолевают финишный отрезок - от Вознесенской церкви в Ждановичах через Покровскую на проспекте Победителей к Немиге. Пройдя по городам Беларуси, узнали больше о духовной истории Родины и посетили 21 храм. В каждом останавливались и молились.

Апогей Всебелорусского крестного хода - торжественное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Минчане, гости города и страны, крестоходцы молитвенно объединились в поклонении святыне - иконе Матери Божией Минской.

Праздничная дата православного календаря - 26 августа явлению Минской иконы Божией Матери исполнилось 525 лет. Излучавшая особый свет полтысячи лет назад икона и сегодня благословляет людей.

Протоиерей Федор Повный, руководитель Национального материального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и память жертв, спасению Отечества нашего послуживших":

"Мы имеем величайшую святыню - чудотворный образ Божией Матери Минской. Более чем за 500 лет сколько же было воздыханий перед этим образом".

Каждый из паломников прошел неблизкий путь в столицу, чтобы преклониться перед чудотворной иконой.

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d22e223f-57f5-466b-a433-53eb42d941a1/conversions/2d0e80e7-73cf-45c2-a110-d374c33c8b98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d22e223f-57f5-466b-a433-53eb42d941a1/conversions/2d0e80e7-73cf-45c2-a110-d374c33c8b98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d22e223f-57f5-466b-a433-53eb42d941a1/conversions/2d0e80e7-73cf-45c2-a110-d374c33c8b98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d22e223f-57f5-466b-a433-53eb42d941a1/conversions/2d0e80e7-73cf-45c2-a110-d374c33c8b98-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Празднику предшествовали немалые труды тех людей, которые совершили крестный ход. С каждым годом увеличивается количество людей, потому что они чувствуют от этого немалую духовную пользу для себя лично и для нашей страны. Крестный ход состоялся, прошел достойно и порадовал людей".