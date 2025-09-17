3.64 BYN
Историческая правда: что происходило на территории Западной Белоруссии в период польской оккупации
Гордое "Мы - белорусы" зазвучало на весь мир из самого центра Европы 17 сентября 86 лет назад. То, что белорусы не готовы ходить под плеткой - свидетельствует вся история нашего народа. Так было и на территории Западной Беларуси во время польской оккупации.
Панский сапог наступил на горло белорусского крестьянина. Люди оказались рабами на собственной земле - постепенно отняли и угодья. Наделы на Западной Беларуси предоставляли в качестве награды польским офицерам за участие в советско-польской войне. Постепенно осадники стали полноценными хозяевами земель и заодно надсмотрщиками над коренным населением. Официальная Варшава развернула полномасштабную политику ополячивания и ассимиляции.
Павел Жданович, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
"С первых шагов польское правительство предприняло такую политику, которая связана с построением государства по такому принципу, как Польша для поляков. И, конечно же, вопросы, касающиеся национального притеснения, в том числе и белорусов, они были актуальны. Приведем несколько примеров. Если мы говорим об образовании на белорусском языке, то на 1921 год насчитывалось еще порядка 400 учебных заведений - школ гимназий, училищ, в которых шло преподавание на белорусском. Если мы говорим о 1939 годе, то подобных учреждений не осталось ни одного".
С первых дней польской оккупации белорусское общество начало формировать национально освободительное движение. На территории региона создавались партизанские отряды, которые действовали против оккупационного режима и его варварской политики. Официальная Варшава стремилась подавить инакомыслие любым путем.
Проявления несогласия, в том числе и мелкие преступления, карались с особой жестокостью. По распоряжению польского диктатора Юзефа Пилсудского был создан концентрационный лагерь в Берёзе-Кортузской.
Лилия Ефимович, завсектором отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки Беларуси:
"Многие узники, которые прошли через этот концлагерь, впоследствии в своих воспоминаниях очень ярко отражали то, как к ним все-таки относилась польская полиция в концлагере. Избивали, не оставалось ни одного живого места на теле у людей. В том числе в определенный момент возникла эпидемия тифа в этом концлагере, но поляков и это особо не беспокоило, они просто живьем закапывали людей в землю".
Остановить произвол и издевательство над белорусским народом удалось благодаря освободительному походу Красной армии 17 сентября 1939 года. Население встречало красноармейцев с хлебом и солью, люди приходили с цветами и танцевали.
Для военных возводили специальные праздничные брамы, на которых вывешивали приветственные плакаты. Атмосфера праздника охватила весь регион. Воссоединение ознаменовало надежду на новую жизнь.
Екатерина Господарик, завкафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ:
"Это одна из черт белорусского общества, что мы пытаемся быть едины и для нас важна самоидентичность, самоопределение - все то, что касается нас самих, поскольку у нас есть и свой язык, своя культура, свои ценности, традиции, которые мы непосредственно хотим донести до будущих поколений, транслировать в мир".
Белорусский народ знает цену суверенитета и независимости. Наше общество не приемлет менторский тон и попытки внешнего давления. Сегодня мы вместе строим уникальное государство в центре Европы и это право никому не отдадим.