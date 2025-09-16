Историческая справедливость. 17 сентября 1939 года белорусы воссоединились в единой республике

86 лет назад Беларусь и ее народ воссоединились. Наши люди снова смогли белорусами зваться.

Народ, который не помнит прошлого, не имеет будущего - аксиома, которую наши люди знают не просто из страниц учебников. Слишком глубокий шрам более века назад на белорусах и наших землях оставил так называемый Рижский мирный договор.



По его условиям, почти на два десятилетия белорусов обезличили наши западные земли, стали размыто называть их восточные кресы. А проводимая польская политика безжалостно стирала все, что определяло белорусскую самобытность в экономике, социальной, аграрной и культурной сферах.

Александр Кохановский, декан исторического факультета БГУ

Александр Кохановский, декан исторического факультета БГУ: "В 1920-е годы, после подписания Рижского мирного договора, еще продолжали по инерции существовать белорусскоязычные школы, которые были открыты еще накануне или вперед советско-польская войны. Позднее они все были закрыты. Были закрыты учительские семинарии, были закрыты и подверглись гонению представители белорусской национальной интеллигенции. Те, кто пытались сказать свое слово, подвергались гонениям. Люди встречались с цветами красноармейцев. Никто их к этому не принуждал. Это было для них важно, это было ожидаемо".

17 сентября 1939 года - дата исторической справедливости, подарившая миллионам белорусов шанс на самоопределение. А еще возможность жить в своей стране и по собственным правилам. Сегодня, спустя 86 лет, наш народ бережно чтит страницы прошлого и стратегически смотрит в будущее. Делаем это, как и наши прародители, по привычке толокой, а главное, с уважением к тому, чего добились за годы суверенного существования Беларуси.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "У нас проходит акция, она ровесник учреждения праздника Дня народного единства, называется "Беларусь адзіная". Смысл этого единения - в открытости, свободе дискуссии, которая проходит, это ведь тоже очень важно. Общество здоровое. Вот это принципиальный момент. А когда общество здоровое, то есть и единство. Единство - это не только территориально, что соединилось тогда Западная Беларусь и Восточная Беларусь. Это единство поколений. Наверное, один из самых главных вызовов. Это единство социальное, чтобы не допустить такого колоссального разрыва, расслоения по материальному признаку. Единство политическое, идеологическое, чтобы не возникали так называемые культурные войны или идеологические войны".

И сегодня, когда, по сути, наша страна все так же сталкивается с уроками прошлого празднования Дня народного единства. Обретает особый смысл. В мировом хаосе и беспорядке белорусы сохранили главное - мир и согласие. А это самая дорогая валюта.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac30bd71-f80b-4c4d-8860-970f851deb78/conversions/84f71cbe-d732-4534-aac9-ea9713b8da17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac30bd71-f80b-4c4d-8860-970f851deb78/conversions/84f71cbe-d732-4534-aac9-ea9713b8da17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac30bd71-f80b-4c4d-8860-970f851deb78/conversions/84f71cbe-d732-4534-aac9-ea9713b8da17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac30bd71-f80b-4c4d-8860-970f851deb78/conversions/84f71cbe-d732-4534-aac9-ea9713b8da17-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусы о своей стране, единстве и крепости духа:

"В мире сейчас такая ситуация, что надо быть ближе друг к другу. Все мы едины. Ценить, что есть".

"Белорусы ценят то, что мы имеем. И важно это передать нашему поколению, чтобы наши дети жили под мирным небом".

"Когда нация вместе, не страшны никакие угрозы. Наша отличительная особенность, что мы друг друга всегда поддерживаем. На долю страны выпало много вопросов, проблем. И благодаря сплоченности, мы держимся".

"Наш народ, на самом деле, единый, очень крепок, потому что у нас в стране живут очень добрые, вежливые граждане".

"Когда мы все едины - мы сила".

"Быть опорой и поддерживать друг друга, это ведет к миру, к согласию, к достижению каких-то целей, когда под этим небом приятно жить, растить детей".

гостья из России с любовью рассказала о белорусам