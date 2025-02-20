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Историческое событие: белорусский аэростат совершил самый дальний свободный полет в истории страны
Историческое событие для всей авиаотрасли Беларуси - зафиксирован новый рекорд по дальности свободного полета аэростата. Это уникальное достижение принадлежит пилотам компании, организующей полеты на воздушных шарах.
Местом старта стал спортивный стадион Белорусской государственной академии авиации. Подготовка к рекорду была долгой и кропотливой, ведь так важно было выбрать идеальную погоду.
В небо поднялись два воздушных шара. Расстояние полета составило 120 км. Своими глазами увидеть это грандиозное зрелище приехали курсанты академии, школьники и их родители.
В подготовке к запуску помогали и сами курсанты академии. Для них это отличная возможность получить новые теоретические и практические навыки. Да и в целом такое уникальное событие доказывает, что отечественная авиаотрасль развивается и наши пилоты готовы ставить новые рекорды не только в Беларуси, но и в мире.