Историческое событие: белорусский аэростат совершил самый дальний свободный полет в истории страны

Историческое событие для всей авиаотрасли Беларуси - зафиксирован новый рекорд по дальности свободного полета аэростата. Это уникальное достижение принадлежит пилотам компании, организующей полеты на воздушных шарах. Местом старта стал спортивный стадион Белорусской государственной академии авиации. Подготовка к рекорду была долгой и кропотливой, ведь так важно было выбрать идеальную погоду.

В подготовке к запуску помогали и сами курсанты академии. Для них это отличная возможность получить новые теоретические и практические навыки. Да и в целом такое уникальное событие доказывает, что отечественная авиаотрасль развивается и наши пилоты готовы ставить новые рекорды не только в Беларуси, но и в мире.