Историк: Белорусов 20 лет пытались лишить своей национальной идентичности, языка и культуры

Что такое День народного единства, почему его так активно сегодня отмечают белорусы и с какого момента нашей истории нужно было понимать, что это ключевое событие? Своим мнением в студии "Первого информационного" поделился, замдиректора Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик.

"Территориальная целостность - это основа любого государства. Для Беларуси, конечно же, это важнейшее событие. Почему? Потому что именно 17 сентября начался поход Красной армии на территорию Западной Беларуси. И в результате вот этих действий, по сути, мы представляем собой то, что мы имеем сегодня. Это общность территориальная, общность языковая, общность культурная. Безусловно, все могло быть потеряно", - констатировал эксперт.

Павел Трубчик отметил, что нужно понимать, что Западная Беларусь - это весьма условное название. Это территория около 100 тыс. кв. км. "Сегодня у нас площадь нашей республики 207 тыс. кв. км. То есть, по сути, это половина территории Беларуси. И на этой территории проживало без малого 3 млн 200 тыс. населения. Фактически половина на тот момент. И до 70 % это были белорусы по национальности, которых на протяжении почти 20 лет пытались лишить своей национальной идентичности, своего языка, своей культуры", - рассказал замдиректора Института истории НАН Беларуси.

Историк привел факты. Об этом говорят многочисленные волны миграции населения с территории Западной Беларуси. Об этом говорит борьба, подпольная, в том числе, на которую встали белорусы. То есть, это говорит о том, что то население, которое там проживало, было не согласно с этой политикой. Политикой по ущемлению национально-культурного развития и политикой по дискриминации в социально-экономической сфере.

"Приведу лишь несколько примеров. Когда мы говорим о Западной Беларуси, то это прежде всего территория, которая находилась в составе Польши, начиная с 1921 года. Территория, где фактически не развивалось промышленное производство. Это был аграрно-сырьевой придаток Польши. Почти полностью отсутствовало медицинское обслуживание населения. К 1937 году фактически на территории Западной Беларуси не было ни одной белорусской школы. В тот момент, когда в 1921 году их еще было 359. Плюс 4 гимназии. Все было закрыто", - подчеркнул эксперт.