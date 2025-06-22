22 июня в Беларуси - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Сегодня в Беларуси День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 84 года назад Великая началась Отечественная война.

22 июня 1941 года - дата, которая прошлась по судьбам миллионов людей. В то роковое воскресенье никто не мог предположить, что война растянется на 1418 дней и ночей.

Беларусь потеряла каждого третьего жителя - как никакое другое государство Европы. С первыми артиллерийскими залпами и снарядами Третий рейх начал реализацию программы по уничтожению народа.

Фашисты не щадили никого - ни детей, ни стариков. Сегодня памятные мероприятия прошли по всей стране, но наиболее масштабные - в Брестской крепости. Цитадель одной из первых приняла удар врага и стала символом мужества, героизма и стойкости советского солдата.

Младший политрук Самвел Матевосян одним из первых узнал о начале войны. Он служил в Брестской крепости.

В воскресное утро 22 июня 1941 года в цитадели находились порядка 4 тыс. солдат и офицеров. Точную цифру сегодня не назовет никто. Многие солдаты были на учениях, часть офицерского состава - в отпусках.

Только за первые полчаса войны по цитадели было выпущено почти 5 тыс. снарядов и мин. За две недели боев израсходовано два с половиной железнодорожных состава боеприпасов.

Поскольку нацистская Германия планировала войну с Советским Союзом как молниеносную кампанию, то на захват Брестской крепости войскам вермахта отводилось 8 часов. Предварительное время окончания операции, согласно документам противника, - полдень. Захват крепости Третий рейх доверил элитной дивизии вермахта - 45-й, которая первой входила в Варшаву, Париж и Брюссель.

Согласно приказу, в случае начала войны весь личный состав должен выйти из крепости и занять 62-й Брестский укрепрайон. Массированный артиллерийский и минометный обстрел вермахта, применение огнеметов и мортир "Карл", вес снарядов которой более 2 тыс. кг, не позволяли защитникам покинуть цитадель.

Следы июня 41-го в Брестской крепости сегодня на каждом метре. Единственный в мире музей, созданный на месте ожесточенных боев. Экспозиционные залы - это бывшие казармы и огневые позиции защитников.

В подвалы 333-го стрелкового полка на рассвете 22 июня в поисках спасения бежали полураздетые женщины и дети. Сырые и темные казематы укрыли несколько сот человек. В одном из отсеков спасали раненых, в другом находились погибшие, чуть дальше держали оборону бойцы под командованием лейтенанта Кижеватова.

Они стояли насмерть. Известные и неизвестные герои. Из 4 тыс. бойцов, которые оказались в крепости в июне 1941-го, в списках защитников и участников меньше половины имен.