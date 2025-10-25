Итоги субботника озвучили в правительстве: собрано около 19,4 млн руб.

Более 2 млн белорусов приняли участие в республиканском субботнике. По предварительным данным, собрано около 19,4 млн рублей. Итоги субботника озвучили в правительстве. Половина заработанного пойдет на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Еще 50 % останутся в распоряжении облисполкомов, Минского горисполкома (ресурсы направят на конкретные объекты).

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич отметила, что к субботнику присоединились 2,3 млн человек. "В Год благоустройства мы впервые провели два республиканских субботника за год. Очень приятно, что, несмотря на дождливую погоду в Минске и, возможно, в других городах, в этом мероприятии поучаствовало большое количество человек", - поделилась она.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В постановлении Совмина определены цели расходования денежных средств. В ходе этого субботника средства будут распределены 50 на 50. 50 идут на цели, которые запланированы в регионах, а 50 % - на нашу национальную стройку, строительство главного нашего Национального исторического музея. Но примечательно, что в этом году заранее определены цели расходования денежных средств в каждом регионе. Т.е. четко каждый гражданин может посмотреть, во что он внес свою лепту".

Медицина - один из главных приоритетов государства

Один из таких объектов - хирургический корпус областной клинической больницы в агрогородке Лесной Минского района. Здесь сегодня работал премьер-министр, его заместители, а также аппарат Совмина. Медицина - один из главных приоритетов государства. Строительство корпуса началось 2 года назад. На его возведение и закупку оборудования уже потрачено почти 500 млн рублей.

По словам премьер-министра Беларуси Александра Турчина, хирургический корпус Минской областной больницы - лишь "верхнеуровневая" часть медицинских объектов области. "Недалеко расположены детская областная клиническая больница и госпиталь имени Машерова. В перспективе планируем, что все эти объекты будут работать как единое целое", - отметил премьер.

Минская область - самая крупная по численности населения после города Минска. Очень важно, чтобы ее жители могли получать квалифицированную медицинскую помощь, подчеркнул Александр Турчин. "Этот корпус важен еще и тем, что после его ввода отделение для взрослых пациентов, которое сейчас находится в детской областной клинической больнице, переедет либо в новый корпус, либо в освобождающиеся здания больницы. Эти корпуса также будут отремонтированы и реконструированы при необходимости. Это позволит расширить качественную медицинскую помощь для детей, - отметил глава правительства.