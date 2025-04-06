Иван Дятлов о концерте-реквиеме "Каждый третий": Это не просто концерт, это - факты

Наша страна продолжает вспоминать каждого третьего уничтоженного фашистами белоруса.

8 апреля в портер Дворца Республики пришли минчане - внуки освободителей города-героя, который буквально восстал из руин. Кажется, что в здании собрались эмоции всех 2,5 тыс. зрителей.

Сейчас уже и не верится, что 80 лет назад весь Минск лежал в руинах. Тогда спаслось еле 70 домов, а от 250 тыс. жителей осталось более 50 тыс. Белорусы помнят ужасные истории Минского гетто, лагеря военнопленных Шталаг 352 в Масюковщине, трагедию в Тростенце. Люди помнят и то, какие зверства творили фашисты с женщинами, детьми и стариками.

И сегодня во Дворце Республики собрались потомки победителей, у которых появилась возможность пережить всю боль и еще раз сказать спасибо каждому погибшему в той войне, а также тому, кто сумел выжить, собрать свои силы в кулак и восстановить столицу Беларуси.

Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by":

"Сейчас Беларусь и Россия как никогда объединены памятью о войне в преддверии грандиозной даты - 80-летия Победы. Мы вспоминаем, как воины-освободители проходили победным маршем по странам Европы. Концерт-реквием - это не простой концерт, не просто голоса, песни, воспоминания, а это факты".

Певец признался, что когда начинает осознавать, сколько было погибших и непрожитых жизней, у него все цепенеет внутри. Но это та необходимая память, которую нужно всем сохранять, особенно молодому поколению, а еще знать, что братская Беларусь на себя приняла первый удар.