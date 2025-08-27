Иванец рассказал об изменениях в образовательном процессе в школах и вузах

В Беларуси с 1 сентября в учреждениях среднего и высшего образования пройдет ряд изменений.

В 2025 году в школы поступит 28 обновленных и новых учебников: 26 из них - переиздания, еще 2 - новые учебные пособия. По некоторым предметам регулятор обновил учебные планы.

Студентов белорусских вузов также ожидают изменения. В частности, с 1 сентября в университетах начнут преподавать специальный курс по искусственному интеллекту.

"В прошлом году была проведена большая работа по актуализации наших образовательных программ. Более 1,5 тыс. соответствующих программ были скорректированы с целью исключения дублирования тех или иных дисциплин, чтобы действительно насытить наши программы теми предметами, которые необходимы для приобретения навыков и компетенций студентами, которые им пригодятся далее в профессиональной деятельности", - отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.