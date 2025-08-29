Иванец разъяснил, кому и при каких условиях можно будет использовать современные гаджеты в школе

Фото Sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fe1948f-9bf8-4c12-b9e2-a15e687cc7a1/conversions/02817930-a5d9-4e07-96ea-0abeb74dc8ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fe1948f-9bf8-4c12-b9e2-a15e687cc7a1/conversions/02817930-a5d9-4e07-96ea-0abeb74dc8ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fe1948f-9bf8-4c12-b9e2-a15e687cc7a1/conversions/02817930-a5d9-4e07-96ea-0abeb74dc8ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fe1948f-9bf8-4c12-b9e2-a15e687cc7a1/conversions/02817930-a5d9-4e07-96ea-0abeb74dc8ba-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Sputnik.by

С 1 сентября 2025 года в систему образования Республики Беларусь внедряется целый ряд новшеств. Самый главный вопрос, который волнует и родителей, и детей, - вопрос использования мобильных телефонов в школе.

Как новые правила использования мобильных устройств в школах повлияют на учебный процесс, рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".

"Постановлением №136 Министерства образования регламентируется порядок использования мобильных телефонов в учреждении общесреднего образования. Для организации этого процесса в каждой школе оборудованы специальные места для хранения телефонов, а также назначены ответственные лица", - сказал Андрей Иванец.

Однако предусмотрены исключения для учащихся с медицинскими показаниями. "Например, ребятам с сахарным диабетом, которым необходим постоянный мониторинг уровня сахара в крови, а также учащимся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата смогут использовать планшеты или электронные книги, но они не должны иметь выход в интернет и сотовую связь. Что касается учеников начальной школы, чьи родители активно используют смарт-часы, то использование таких гаджетов возможно в беззвучном режиме", - объяснил министр образования.