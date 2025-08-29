3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Иванец разъяснил, кому и при каких условиях можно будет использовать современные гаджеты в школе
С 1 сентября 2025 года в систему образования Республики Беларусь внедряется целый ряд новшеств. Самый главный вопрос, который волнует и родителей, и детей, - вопрос использования мобильных телефонов в школе.
Как новые правила использования мобильных устройств в школах повлияют на учебный процесс, рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".
"Постановлением №136 Министерства образования регламентируется порядок использования мобильных телефонов в учреждении общесреднего образования. Для организации этого процесса в каждой школе оборудованы специальные места для хранения телефонов, а также назначены ответственные лица", - сказал Андрей Иванец.
Однако предусмотрены исключения для учащихся с медицинскими показаниями. "Например, ребятам с сахарным диабетом, которым необходим постоянный мониторинг уровня сахара в крови, а также учащимся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата смогут использовать планшеты или электронные книги, но они не должны иметь выход в интернет и сотовую связь. Что касается учеников начальной школы, чьи родители активно используют смарт-часы, то использование таких гаджетов возможно в беззвучном режиме", - объяснил министр образования.
Использование электронных книг в школах регулируется с учетом санитарных норм и возрастных особенностей. По мнению Андрея Иванца, в начальной школе практически невозможно организовать процесс с использованием электронных книг, так как их применение ограничено 10-15 минутами в день, этого недостаточно для полноценного усвоения материала. Поэтому сейчас основной акцент делается на традиционные учебные пособия. В случае медицинских показаний возможен индивидуальный подход, при этом доступ к интернету должен быть исключен.