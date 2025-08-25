3.69 BYN
Иванец разъяснил, кто сможет пользоваться мобильным телефоном в школе
О том, кому разрешат пользоваться мобильными телефонами в школах, журналистам рассказал министр образования Андрей Иванец перед открытием первой Национальной школы ректоров, сообщает БЕЛТА.
С 1 сентября вводится ограничение на использование мобильных устройств в учреждениях среднего образования Беларуси, все соответствующие организационно-технические мероприятия уже проведены. "Чтобы максимально широко разъяснить, в том числе родителям и учащимся, о порядке использования мобильных средств в школах, Министерством образования подготовлена соответствующая памятка о том, что важно знать ребятам, которым требуется мобильное устройство по медицинским показаниям, например, для мониторинга сахара в крови или по другим медицинским показаниям. Безусловно, при предоставлении соответствующего документа из учреждения здравоохранения таким детям будет дана эта возможность. Это наша обязанность", - проинформировал Андрей Иванец.
Также по медицинским показаниям в школах можно будет пользоваться планшетами с электронными учебными пособиями. "Устройства должны быть без выхода в интернет и без возможности обеспечения мобильной связи. Здесь речь идет о ребятах, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которым не показано ношение рюкзаков с учебными пособиями", - отметил руководитель образовательного ведомства.
Отвечая на вопрос, можно ли будет по желанию пользоваться электронной книгой, содержащей школьные учебники, министр подчеркнул, что эти вопросы нужно решаться индивидуально. "Если у устройства нет выхода в интернет и подключения к мобильной связи, то не будет проблем", - добавил он.