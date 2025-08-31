Иванец: Сегодня система высшего образования должна заглянуть за горизонт

Какие сейчас задачи стоят в системе образования, рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

"В прошлом году была проведена большая работа по актуализации наших образовательных программ. Более чем полторы тысячи программ были скорректированы с целью того, чтобы исключить дублирование тех или иных дисциплин, чтобы насытить наши программы теми предметами, теми дисциплинами, которые необходимы для приобретения навыков и компетенций студентов, которые им пригодятся в последующем профессиональной деятельности. Поэтому дело за малым их реализовать", - считает глава ведомства.

Андрей Иванец:

"Второе немаловажное направление - это донастройка непрофильной подготовки. Здесь тоже проведена большая работа и целый ряд наших университетов фактически на протяжении прошлого года и этого учебного года уже прекратил набор по своим непрофильным специальностям, потому что каждый должен понимать, насколько у него сегодня имеется необходимое кадровое обеспечение, материальное обеспечение для того, чтобы готовить соответствующих специалистов. И мы должны на этом сконцентрировать усилия".

Еще одно важное направление, по словам министра, это движение вперед. "Сегодня система высшего образования должна заглянуть за горизонт, эти задачи нам ставил Президент, - напомнил он. - Поэтому мы готовим целую серию экспериментальных программ, которые будут абсолютно уникальны, отличны от тех, которые сегодня реализуются в наших вузах. И в этой связи с нашими российскими коллегами уже подписаны соответствующие соглашения. Со следующего года мы на базе трех университетов. Это Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белгосуниверситет. Мы начнем реализовывать целую серию совместных образовательных программ с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана".

"Сегодня мы должны работать на перспективу, поэтому, конечно, привлечение молодежи не только в преподавательскую, но и научную сферу, является одним из важнейших эффективных мерил деятельности ректора", - уверен Андрей Иванец.