Иванец: Сегодня система высшего образования должна заглянуть за горизонт
Какие сейчас задачи стоят в системе образования, рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.
"В прошлом году была проведена большая работа по актуализации наших образовательных программ. Более чем полторы тысячи программ были скорректированы с целью того, чтобы исключить дублирование тех или иных дисциплин, чтобы насытить наши программы теми предметами, теми дисциплинами, которые необходимы для приобретения навыков и компетенций студентов, которые им пригодятся в последующем профессиональной деятельности. Поэтому дело за малым их реализовать", - считает глава ведомства.
Андрей Иванец:
"Второе немаловажное направление - это донастройка непрофильной подготовки. Здесь тоже проведена большая работа и целый ряд наших университетов фактически на протяжении прошлого года и этого учебного года уже прекратил набор по своим непрофильным специальностям, потому что каждый должен понимать, насколько у него сегодня имеется необходимое кадровое обеспечение, материальное обеспечение для того, чтобы готовить соответствующих специалистов. И мы должны на этом сконцентрировать усилия".
Еще одно важное направление, по словам министра, это движение вперед. "Сегодня система высшего образования должна заглянуть за горизонт, эти задачи нам ставил Президент, - напомнил он. - Поэтому мы готовим целую серию экспериментальных программ, которые будут абсолютно уникальны, отличны от тех, которые сегодня реализуются в наших вузах. И в этой связи с нашими российскими коллегами уже подписаны соответствующие соглашения. Со следующего года мы на базе трех университетов. Это Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белгосуниверситет. Мы начнем реализовывать целую серию совместных образовательных программ с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана".
"Сегодня мы должны работать на перспективу, поэтому, конечно, привлечение молодежи не только в преподавательскую, но и научную сферу, является одним из важнейших эффективных мерил деятельности ректора", - уверен Андрей Иванец.
Говоря про научную деятельность, глава ведомства обратил внимание на вопросы коммерциализации научных результатов. "Министерством образования уже на протяжении целого ряда лет ставится абсолютно конкретная задача не только по наращиванию экспорта образовательных услуг, но и по наращиванию экспорта научной продукции. Это очень важный аспект, и за последние три года мы в два раза смогли нарастить эти показатели. Это говорит о том, что наши научные разработки востребованы не только в стране, но и за ее пределами. Это говорит о конкурентоспособности нашей вузовской науки", - резюмировал министр.