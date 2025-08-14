Из МГЛУ в БГУИЯ. Минский государственный лингвистический университет переименован

Сегодня в белорусском инязе ведут подготовку по 24 иностранным языкам. Реализуются более сотни договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями из 33 стран.

Наталья Лаптева, ректор Белорусского государственного университета иностранных языков: "Самое главное достижение, благодаря которому сегодня мы становимся Белорусским государственным университетом иностранных языков, это, с одной стороны, сохранение лучших традиций в подготовке специалистов, профессионально владеющих иностранными языками. С другой стороны, это результат нашей работы за более чем 75 лет истории университета. Сегодня мы объединяем эти традиции с современными подходами, что свидетельствует о динамичном и уверенном развитии университета в соответствии с тенденциями нашей страны".