Изменения в ПДД вступили в силу. Узнали, как белорусы ездят по новым правилам

С 1 сентября в Беларуси вступили в силу изменения в Правила дорожного движения.

Водителям разрешена тонировка на задних и боковых стеклах. Мотоблоки с прицепами теперь могут ездить по дорогам в светлое время. А всесезонными шинами запрещено будет пользоваться зимой.

Но, пожалуй, самые революционные изменения - у владельцев электросамокатов, велосипедов, моноколес, и всего того, что юридически называется "средствами персональной мобильности".

По просьбе журналистов "Первого информационного" ГАИ организовала рейд, во время которого наблюдали, насколько участники дорожного движения адаптировались к нововведениям.

Угроза на двух колесах

Электросамокаты буквально перекроили городскую мобильность. Они стали отличным решением для так называемой поездки последней мили - от метро до офиса, от работы до ближайшей станции.

На короткие дистанции поездка на самокате занимает куда меньше времени, чем пешком, и куда быстрее, чем автомобиль в пробке. К тому же не нужно кружить по кварталу и искать место для парковки. Новый вид транспорта стал активно завоевывать города.

Самокаты стали так популярны, что из-за них наступила необходимость глобальных изменений в Правилах дорожного движения. Заполонив улицы и проспекты, они стали мешать и пешеходам, и водителям.

За два года 900 ДТП с участием средств персональной мобильности, большинство из которых самокаты. То есть чаще, чем каждый день. Всплеск аварий и привел к глобальным изменениям.

Нововведения вступили в силу в конце сезона, чтобы к следующей весне все заинтересованные были готовы ездить по новым правилам. Самое технически сложное изменение для тех, у кого устройство разгоняется быстрее 25 км/ч. Юридически такие самокаты будут приравнены к мопеду или мотоциклу, а значит устройство нужно регистрировать, ставить на учет, проходить техосмотр, страховать, а самое главное - обзавестись правами. В ГАИ напоминают, получить водительское удостоверение для управления мопедом несложно.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Для управления мопедом требуется водительское удостоверение категории АМ. Получить его можно с 16 лет после теоретического экзамена по правилам дорожного движения, без прохождения обучения и без сдачи практической части. Желающим необходимо обратиться в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции по месту жительства с документом, удостоверяющим личность, и медицинской справкой о годности к управлению мопедом. Водительское удостоверение на право управления автомобилем, мотоциклом или самоходной машиной любой категории дает право управлять и мопедом".

Еще одно изменение - всем снова спешиваться на переходах. Исключений только три. На велопереезде, обозначенном зеленой разметкой, тоже нужно идти. Переезжать можно, если есть велосветофор.

"В том случае, когда установлен велосветофор, ни водителям велосипеда, ни водителям средств персональной мобильности можно не спешиваться при пересечении проезжей части дороги. Велосветофор как раз-таки и дает разделение потоков транспортных средств. С одной стороны, предоставляя возможность движения велосипедисту либо водителю средства персональной мобильности и одновременно запрещение движения водителю автомобиля, - рассказал Александр Занимон - замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси. - А есть еще два случая, когда можно проезжать не спешиваясь. Это в том случае, когда велодорожка, по которой будут передвигаться велосипедисты и водители средств персональной мобильности организовано за счет проезжей части дороги. И фактически пересечение проезжей части дороги будет происходить в границах перекрестка. И третье исключение для тех случаев, когда велопереезд и пересечение с проезжей частью расположены достаточно близко. Но когда отсутствует какая-либо организация дорожного движения, отсутствует соответствующая разметка, отсутствует пешеходный переход, отсутствует велопереезд, в таких случаях возможно не спешиваться для водителя велосипеда и для водителя средств персональной мобильности, но важно усвоить - в этом случае он не имеет преимущества перед транспортными средствами и должен уступить дорогу. Это характерно в большинстве случаев для мелких населенных пунктов".

Рейд инспекторов ГАИ, организованный по просьбе журналистов "Первого информационного", отчетливо показал - не все понимают, что нарушают. Появления экипажа ДПС на оживленном перекрестке часть проезжающих дисциплинировало. Но некоторые искренне не понимали, почему их остановили.

Чтобы людей наказывать за нарушения, нужно сперва объяснить, что было нарушено. Были и те, кто по незнанию нарушал, глядя на инспектора:

"Что я могу сказать? Я реально очень благодарна за такие тактичные, грамотные комментарии. Буду соблюдать правила. Я была не в курсе изменений".

В будущем инспекторы начнут замерять скорость и даже мощность электросамоката, но пока главная цель - приучить переходить переход, а значит, снизить травматизм на дороге.

Нередко кто-то останавливался и спрашивал о правилах перехода и переезда улицы. Почему на велопереезде надо спешиваться, как поставить на учет, как будет считаться устройство - самокатом или мотоциклом, какая лаборатория сегодня может выдать электронный паспорт, потому как те, куда обращались владельцы, им не помогли.