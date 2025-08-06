Известные спортсмены Беларуси и России рассказали будущим чемпионам, как достойно пройти путь славы

О секретах высоких достижений в спорте говорили сегодня в Бресте. Юные жители города встретились с именитыми чемпионами разных лет из Беларуси и России. Площадок для диалога подготовили сразу несколько. Одну из них организовали во Дворце водных видов спорта, где растят спортсменов высокого уровня. А еще именно здесь проводят республиканские и международные соревнования по плаванию.

Михаил Татарчук, учащийся Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта:

"Прославить свою страну - одна из главных целей любого спортсмена, я так считаю. Ведь именно страна дала тебе возможность работать, создала условия, благодаря которым ты можешь достигать высоких результатов. Всегда интересно обмениваться опытом с теми, кто добился большего в своей области. Такие встречи, на мой взгляд, особенно полезны для молодых спортсменов".

Андрей Марачковский, учащийся Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле:

"Я хочу достичь мировых высот, и к этому потенциалу мы стремимся. У нас отличная база, за эти годы многое изменилось. Встречи с олимпийскими чемпионами и призерами, с людьми с мировых арен - это действительно сильная мотивация. Они показывают своим примером, что нельзя сдаваться, нужно идти до конца, каким бы трудным ни был путь".

Дмитрий Довгаленок, вице-президент НОК Беларуси, заслуженный мастер спорта СССР, Чемпион олимпийских игр 1992 г. по гребле на каноэ:

"У каждого поколения появляются свои виды спорта, приходит новая молодежь. Наверное, самое главное - суметь ее сохранить, потому что самый сложный период для спортсмена - это переход из юношеского спорта во взрослый. В этот момент многие теряются, им нужно получать новое образование, осваиваться в другой среде. Вот здесь, наверное, мы и должны подключаться, возможно, как известные спортсмены, чтобы подсказать, рассказать, как пройти этот путь и не потерять себя".