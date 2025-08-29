Качество знаний, безопасность, благоустройство - ключевые аспекты областной педконференции в Бресте

Повышение качества образования - ориентир на новый учебный год. Областная педагогическая конференция прошла в Бресте. Она стала площадкой для обсуждения ключевых направлений развития региональной системы образования.

Почти 470 школ, гимназий и лицеев откроют свои двери для учеников 1 сентября на Брестчине

Почти 470 школ, гимназий и лицеев откроют свои двери для учеников 1 сентября на Брестчине. В День знаний за парты сядут 168 с половиной тыс. ребят, 15 тыс. из них - первоклассники.

А это на 200 детей больше, чем в прошлом году. Качество знаний, безопасность учащихся, акцент на гражданско-патриотическое воспитание, благоустройство - ключевые аспекты областной педагогической конференции в Бресте.

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси



Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:

"Брестская область - лидер по тем показателям, которые являются оцифрованными. Вместе с тем достаточно много интересных активностей в сфере образования. Искренне гордимся и благодарим конкретных педагогов Брестской области за лучшего географа в мире в этом году - Мисиюка нашего Николая. Это на самом деле для нас очень радостное событие. Понимаем, что это не однодневный труд".

Достижения региона в системе образования - на выставке с символичным названием "Наследники Победы: вместе строим будущее". Презентовал свои проекты и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи, который создают на Кобринском укреплении Брестской крепости. Кстати, принимают там ребят не только из Беларуси, но и из России.



Виктор Иванов, директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества:

"Наш объект достойно вливается в систему образования. Мы принимаем и летнюю оздоровительную кампанию - приняли уже 3 смены оборонно-спортивного лагеря "Патриот". Также готовы к 1 сентября, к приему детей по нашим программам в объединениях по интересам военно-патриотического профиля. Также мы сегодня реализуем вторую очередь строительства центра".

Никита Бержанин, воспитанник военно-патриотического клуба "Сокол" г. Бреста:

"У нас есть и спортивный стадион с отличной кроссовой трассой, поле для лазертага, страйкбола, у нас есть полоса препятствий. Для нас, для будущих защитников Отечества, это база для проявления любви к Родине, для обучения службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь и изучения истории".

На строительство и улучшение учреждений Брестского региона более 150 млн руб.

На благоустройство, обновление материально-технической базы и строительство учреждений образования региона в этом году выделено более 150 млн. рублей. Среди долгожданных и очень нужных - новый объект в столице белорусского Полесья.

Начальник управления по образованию Пинского горисполкома Ольга Левченко

Ольга Левченко, начальник управления по образованию Пинского горисполкома:

"Открытие в новом микрорайоне Жемчужный нового учреждения и новой формы учреждения для нашего города - это начальная школа 1 г. Пинска на 471 место. В этом учреждении 16 классов и 8 групп дошкольного образования. В новом учебном году в Пинске учреждения общего среднего образования будут посещать 17 тысяч 113 учащихся".

В Лунинце значительно преобразили и увеличили на 660 мест среднюю школу № 1. Все учреждения образования региона готовы к началу учебного года.

Виктор Рафалович, зампредседателя Брестского облисполкома:

"Учреждений у нас тоже очень много - более 60 %, уже возрастные, капитальных ремонтов не делалось. Потому мы и в прошлом году, и в этом делали более 20 капитальных ремонтов, на следующий год планируем такое же количество, чтобы соответствовала материально-техническая база духу времени и безопасному в первую очередь пребыванию наших детей".