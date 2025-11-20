Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d5e5f5-9630-4bac-94f7-cfac262435cd/conversions/0f8d202a-bad3-461d-a61c-9decec782acb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d5e5f5-9630-4bac-94f7-cfac262435cd/conversions/0f8d202a-bad3-461d-a61c-9decec782acb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d5e5f5-9630-4bac-94f7-cfac262435cd/conversions/0f8d202a-bad3-461d-a61c-9decec782acb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d5e5f5-9630-4bac-94f7-cfac262435cd/conversions/0f8d202a-bad3-461d-a61c-9decec782acb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

У преступности нет ни национальности, ни границ, а чтобы похитить деньги с карточки или профинансировать терроризм, в век молниеносного развития цифровых технологий преступникам порой даже не нужно вставать со стула.

Транснациональные организованные группы или мошенники-одиночки сегодня легко пересекают виртуальные границы между государствами, используют возможности интернета и пробелы в законодательстве разных стран. И даже если одно конкретное государство прилагает максимум усилий в борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования террористической деятельности, от внешних рисков в одиночку не справиться.

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета:

"За последние 10 лет все больше преступлений совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий. Если 10 лет назад киберпреступность от общей преступности составляла 3 %, то на сегодняшний день это уже треть. Как правило, они совершаются дистанционно и с использованием определенных механизмов - механизмов отмывания преступного дохода".

Как антиотмывочная система помогла выявить деятельность "дроп-сервисов" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4553d527-1376-4512-841f-70c28d39c42e/conversions/56ed593f-2685-49ff-9673-837f9d93dcc0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4553d527-1376-4512-841f-70c28d39c42e/conversions/56ed593f-2685-49ff-9673-837f9d93dcc0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4553d527-1376-4512-841f-70c28d39c42e/conversions/56ed593f-2685-49ff-9673-837f9d93dcc0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4553d527-1376-4512-841f-70c28d39c42e/conversions/56ed593f-2685-49ff-9673-837f9d93dcc0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обратная сторона "грязных" денег полна примеров во всем мире - взрыв самодельной бомбы, установленной на путях и крушение "Невского экспресса" в России, теракт рядом со стадионом "Манчестер Арена" в Великобритании. И этот список, к сожалению, можно продолжать долго. Далеко не всегда за преступлениями стоят большие деньги. В практике борцов за чистые доходы и пресечение нелегальных транзакций есть примеры, когда за безобидными 50 долларами стабильных перечислений выявляли финансирование наркотрафика. Как правило, начало у терроризма одинаковое - транзакции на подставные счета, поэтому столько государства в одиночку и сообща уделяют внимания пресечению преступных финансовых схем.

В Беларуси только за последнее время благодаря эффективности национальной антиотмывочной системы удалось пресечь сотни незаконных схем. Одна из них - деятельность так называемых "дроп-сервисов".

Андрей Мотолько сообщил, что одна из крупных группировок на систематической основе оказывала услуги по предоставлению реквизитов платежных инструментов по незаконному обороту средств платежа - так называемый "дроп-сервис". Следствием было установлено, что 25-летний житель Минска создал разветвленную сеть и вовлек в нее более 25 лиц, которые на систематически оказывали услуги незаконного оборота средств платежа и привлекли к этой деятельности порядка 50 дроповодов - люди, которые подыскивали подставных дропов, на которых оформляли фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Всего в преступную деятельность были привлечены более 1,7 тыс. подставных лиц.

За пять лет участники продали более 4 тыс. реквизитов банковских платежных карт. В рамках уголовного дела задержаны свыше 70 человек, проведено более 100 обысков. Организаторы и руководители преступной деятельности заключены под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается. Отметим, что были проданы банковские платежные карты Беларуси, Кыргызстана, Грузии, Узбекистана.