Как белорусский отряд ЗУБР прошел переаттестацию по стандартам ООН

Международная спасательная операция в вымышленной стране. Район в завалах - 20 тыс. домов разрушены, 2 тыс. погибших, еще 30 тыс. раненых. Власти запрашивают помощь у всего мира, и на этот запрос отреагировал белорусский отряд спасателей. И вот они работают на месте.

Таков тактический замысел учений, в рамках которых бойцы отряда спецназначения "ЗУБР" проходят экзамен на соответствие международным стандартам ООН и подтверждают свой статус отряда тяжелого класса.

В место масштабной спасательной операции практически на двое суток превратилась площадка, где обычно проводят тренировки белорусские спасатели, - испытательный полигон "Светлая Роща" под Борисовом. Смысл сдачи подобного рода экзамена, а он проводится раз в пятилетку, - продемонстрировать экспертной комиссии свою готовность участвовать в международных спасательных миссиях.

Во время переаттестации прорабатывается каждый этап точно в реальности. От приема и обработки запроса о помощи до организации работ на месте бедствия.

"Безусловно, волнение есть, потому что это очень важное событие как и в жизни отряда, так и в целом Министерстве. Мы в очередной раз имеем возможность продемонстрировать то, что наш отряд может оказывать помощь на самом высоком уровне, в том числе и за рубежом. Со многими из членов квалификационной комиссии знакомы, виделись и на реальных чрезвычайных ситуациях, и на учениях. Отношения у них доброжелательные, но они очень внимательно изучают все документы и наши возможности", - поделился начальник РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси Игорь Зарембо.

Умение владеть ситуацией и мастерство виртуозного владения аварийно-спасательным оборудованием приехали оценивать 12 международных экспертов из России, Алжира, Китая, Иордании, Малайзии, Омана, Саудовской Аравии и Турции. Еще представители пяти стран в качестве наблюдателей.

В вопросе спасения людей, особенно если речь идет о бедствии крупного масштаба, нет мелочей. В чек-листе, по которому отряд проходит проверку, 172 критерия.

"Я специализируюсь на вопросах, касающихся тылового обеспечения и логистики, погрузки оборудования, подготовки необходимых документов, организации базового лагеря отряда. В целом мы должны убедиться, что все действия отряда, все работы, все операции соответствуют чек-листу ИНСАРАГ. Это основная задача, над которой я работаю", - рассказал офицер по взаимодействию спецотряда по организации помощи при стихийных бедствиях и спасению Малайзии Рослин Шаари.

В рядах команды 4 кинолога со своими подопечными. Их работа особенно важна в первые 72 часа после катастрофы, когда вероятность учуять человека максимальна.

Разведка территории - это первое, что делают спасатели, оказавшись на месте бедствия, чтобы понять, где еще есть живые люди и кому первому оказать помощь. Отряды тяжелого класса по стандартам ИНСАРАГ бросают на самые сложные участки.

"Одно отделение уезжает сразу, независимо от установки лагеря, на проведение разведки. Два отделения готовятся. И по результатам разведки уже два отделения убывают работать на аварийные участки. 66 человек выездного состава, 4 боеспособных отделения, которые могут работать одновременно на двух рабочих точках", - сказал начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси Сергей Новичук.

Для чего вообще нужна классификация отрядов? Пострадавшая сторона, которая вызывает ту или иную спасательную команду, сразу понимает ее возможности, чем они могут помочь. Говоря об отряде тяжелого класса, самом высоком классе специалистов, их отличает способность вести работы абсолютно автономно и непрерывно в течение 10 суток сразу на двух площадках. Таких отрядов по всему миру 32, включая белорусский.

По методологии ООН, первая страна, которая прибывает для помощи в зону бедствия, отвечает за организацию приема и отправки всех последующих спасательных отрядов. И эти же первопроходцы на месте разворачивают работу международного штаба - это мозговой центр всей спасательной операции. Именно сюда стекается информация с участков разведки, и отсюда ведется координация всех действий. Помимо международного, есть свой локальный штаб. Задачи примерно те же, но на уровне своего отряда.

После того, как разведка проведена, команда приступает к выполнению сложнейших задач. Поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, пробивая бетонные стены или укрепляя строительные конструкции. Сценарий переаттестационных учений предусматривает самое разное развитие событий.

Второй раз белорусские зубры проходят переаттестацию на соответствие строгим стандартам ИНСАРАГ. Это всемирная сеть, объединяющая более 90 стран и организаций под эгидой ООН. Расшифровывается ИНСАРАГ как Международная консультативная группа ООН по поиску и спасению. Беларусь подключилась к ней в 2002 году. В 2013 белорусская команда спасателей прошла первую аттестацию.

"ИНСАРАГ - это уникальное сообщество, которое делает все возможное, чтобы оставаться вне политики, потому что мы здесь для оказания гуманитарной помощи нуждающимся. Наличие аттестованного отряда принесет пользу любой стране, ведь это позволяет спасателям говорить на одном языке при оказании помощи", - отметил председатель аттестационной комиссии ИНСАРАГ из Турции Белит Тасдемир.

Одним из толчков для создания международного сообщества стали самые разрушительные 30 секунд в истории СССР. В декабре 1988 года в Армении мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики. Землетрясение, силу которого сравнивают с разрушительным действием минимум 8 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, забрало 25 тыс. жизней, еще 140 тыс. человек впоследствии остались инвалидами.

На помощь армянскому народу прибыли специалисты из разных областей, добровольцы, представители 111 зарубежных стран и люди со всего Советского Союза. Но никто не знал, как действовать в подобных условиях. Четких инструкций не было, как не существовало еще тогда в СССР отдельного ведомства по чрезвычайным ситуациям. Кстати, не было еще понятия час тишины, который практикуют сейчас, чтобы услышать из-под завалов голос живого человека. К этому пришли интуитивно.

Выводы и уроки из этой и предыдущих мировых катастроф были сделаны. Спасательные отряды выступили с инициативой разработать определенные методологии для работы в международных спасательных операциях и механизмы координации их действий на месте. Так появились стандарты ИНСАРАГ. По сути, это профессиональный международный язык спасателей, на котором они разговаривают по сей день.

Как надежный партнер, на которого можно положиться в кризисной ситуации, Беларусь проявляла себя не единожды. За четверть века протянули руку помощи больше трем десяткам стран. От преодоления последствий масштабных наводнений в Сербии и тушения лесных пожаров в Турции, Грузии и Латвии до гуманитарной помощи, которая является важным инструментом белорусской внешней политики, подчеркивающим приверженность государства идеалам человечности, справедливости и солидарности.